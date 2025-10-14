Diwali Aur Dry Fruits: बादाम खाने के फायदे और नुकसान, जानें असली है या नहीं और एक दिन में कितने खाएं?

Badam Ke Fayde: दिवाली पर ड्राई फ्रूट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. बादाम को मिठाइयों में भी शामिल किया जाता है. ये स्वाद के साथ सेहत के लिए भी लाभकारी माने जाते हैं, लेकिन बाजार में बढ़ती मिलावट और नकली उत्पादों की वजह से यह समझना जरूरी हो गया है कि असली बादाम की पहचान कैसे करें, ताकि आप सेहत और स्वाद दोनों से समझौता न करें.

असली और नकली बादाम की पहचान कैसे करें?

बाजार में नकली या मिलावटी बादाम की भरमार है, खासकर त्योहारों के समय. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप जो बादाम खरीद रहे हैं वह असली है या नहीं. असली बादाम की पहचान करने के लिए सबसे पहले उसका रंग देखें. अगर बादाम हल्का भूरा है और उसकी सतह पर हल्की रेखाएं हैं, तो समझ लें बादाम असली है. इसी के साथ असली बादाम में हल्की खुशबू होती है, जबकि नकली बादाम में बदबू या तेल की गंध आती है. आप कुछ बादाम को 15 से 20 मिनट पानी में डालकर रखें. अगर बादाम असली होंगे तो त्वचा आसानी से निकल जाएगी.

इसे भी पढ़ें: इन लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं है खाली पेट किशमिश का सेवन, फायदे जान हो जाएंगे शॉक

1 दिन में कितना बादाम खाना चाहिए?

5 से 11 साल के बच्चों को हर रोज 2-4 बादाम का सेवन करा सकते हैं.

12-17 साल की उम्र तक के लोग एक दिन में 5-9 बादाम का सेवन कर सकते हैं.

18 साल से ज्यादा उम्र के लोग एक दिन में 7-8 बादाम का सेवन कर सकते हैं.

रोज बादाम खाने से क्या फायदे होते हैं?

दिमाग : बादाम में विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड पाए जाते हैं जो दिमाग को तेज करने में मदद कर सकते हैं.

: बादाम में विटामिन ई और ओमेगा फैटी एसिड पाए जाते हैं जो दिमाग को तेज करने में मदद कर सकते हैं. दिल : बादाम में मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है.

: बादाम में मोनोसैचुरेटेड फैट होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है. ब्लड शुगर कंट्रोल : फाइबर और प्रोटीन से भरपूर बादाम डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा स्नैक माना जा सकता है.

: फाइबर और प्रोटीन से भरपूर बादाम डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा स्नैक माना जा सकता है. बाल और स्किन: बादाम का तेल प्राकृतिक रूप से ग्लो और नमी बनाए रखता है.

बादाम खाने के नुकसान:

वजन: बादाम में तेजी से वजन घटाने में मदद करने वाले फैट्स होते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में उन्हें खाना नुकसानदायक हो सकता है. बादाम की मात्रा को सीमित रखें और इसे बराबर की मात्रा में खाएं.

नमकीन बादाम: नमकीन बादाम खाना बहुत ही बड़ी गलती है. नमकीन में मौजूद एक्स्ट्रा सोडियम आपके शारीर के लिए हानिकारक हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)