विज्ञापन
विशेष लिंक

धर्मेंद्र की ये बेटी रहती है लाइमलाइट से दूर, Psychology को लेकर हैं बेहद गंभीर

अजीता देओल धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की बड़ी बेटी हैं, जिनका का निकनेम डॉली है. अजीता यूएसए में रहती हैं और वह वहां पर साइकोलॉजी प्रोफेसर हैं.

Read Time: 2 mins
Share
धर्मेंद्र की ये बेटी रहती है लाइमलाइट से दूर, Psychology को लेकर हैं बेहद गंभीर
एक टीचर के तौर पर वह देओल परिवार का नाम विदेश में रोशन कर रही हैं.

Dharmendra Death News : हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का आज निधन हो गया. बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र 89 साल के थे. आपको बता दें कि फिल्मी करियर के अलावा अपने परिवार को लेकर भी धर्म पाजी हमेशा सुर्खियों में बने रहे. धर्मेंद्र ने दो शादियां रचाईं, जिसमें पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर और दूसरी का अभिनेत्री हेमा मालिनी हैं. प्रकाश के चार बच्चे हैं, जिनमें सनी देलोल, अजीता देओल (Ajeeta Deol), विजेता देओल और बॉबी देओल के नाम शामिल हैं, जबकि हेमा की दो बेटियां हैं, जिनमें एशा और अहाना देओल मौजूद हैं.

क्या करती हैं धर्मेंद्र की बेटी डॉली

धर्मेंद्र के परिवार में सनी देओल और बॉबी देओल बॉलीवुड के बड़े नाम हैं, जबकि हेमा मालिनी की बेटियां ईशा और अहाना भी सिनेमा से जुड़ी हैं. लेकिन अजीता ने अपने भाइयों से बिल्कुल अलग रास्ता चुना.

अजीता देओल हिंदी फिल्मों की दुनिया और लाइमलाइट से हमेशा दूर रहीं. उन्होंने विदेश को अपना घर बनाया. वह अमेरिका (USA) में रहती हैं और एक साधारण लेकिन बेहद खास जिंदगी जीती हैं. अजीता देओल पेशे से साइकोलॉजी की प्रोफेसर हैं. जी हां, सुपरस्टार की बेटी होने के बावजूद उन्होंने एक्टिंग को छोड़कर टीचिंग को चुना और आज वो एक टीचर के तौर पर विदेश में नाम कमा रही हैं.

पति हैं डेंटिस्ट, अमेरिका में ही है परिवार

अजीता देओल का पूरा परिवार भी अमेरिका में ही बसा हुआ है. उनके पति किरण चौधरी भी वहां पर एक जाने-माने डेंटल डॉक्टर (Dentist) हैं. इस कपल की दो बेटियां भी हैं, जिनके नाम निकिता और प्रियंका चौधरी हैं.

यह भी पढ़ें

Water deficiency : सर्दियों में शरीर में हो गई है पानी की कमी? खाएं ये 5 फूड, बॉडी में बनी रहेगी नमी

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra Daughter, Dharmendra Daughter Ajeeta Deol, Who Is Ajeeta Deol, Ajeeta Deol Profession
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com