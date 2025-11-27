24 नवंबर से 27 नवंबर के बीच हेमा मालिनी ने शेयर की कितनी पोस्ट? क्या है धर्मेंद्र के जाने के बाद उनका हाल?

धर्मेंद्र का जाना हेमा मालिनी और उनकी पत्नी प्रकाश कौर के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा गम और ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी कोई नहीं कर पाएगा. प्रकाश तो सोशल मीडिया पर नहीं हैं लेकिन हेमा मालिनी जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपने जज्बात शेयर कर रही हैं वह दिखाता है कि वह धर्मेंद्र के जाने कितनी बुरी तरह टूट गई हैं. हेमा पुरानी तस्वीरें शेयर कर रही हैं और उन पलों को याद कर रही हैं जिनमें वह धरम पाजी के साथ बेहद खुश थीं.
सोशल मीडिया पर अचानक पोस्ट की तस्वीरें
सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर हेमा मालिनी का आखिरी पोस्ट 11 नवंबर को था. इस पोस्ट में उन्होंने धर्मेंद्र के निधन की झूठी खबर फैलाने वालों को फटकार लगाई थी. इसके बाद 24 नवंबर को धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कहा. इसके बाद से देओल फैमिली की तरफ से कोई पोस्ट नहीं आई थी. अचानक आज 27 नवंबर को हेमा मालिनी ने सबसे पहले दो तस्वीरों के साथ एक लंबी पोस्ट लिखी.
Dharam ji❤️— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
He was many things to me. Loving Husband, adoring Father of our two girls, Esha & Ahaana, Friend, Philosopher, Guide, Poet, my ‘go to' person in all times of need - in fact, he was everything to me! And always has been through good times and bad. He endeared himself… pic.twitter.com/WVyncqlxK5
हेमा ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'धरम जी, मेरे लिए वो बहुत कुछ थे. एक प्यारे पति, हमारी दो बेटियों, ईशा और अहाना के लाड़ले पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि, हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान- दरअसल, वो मेरे लिए सब कुछ थे! और हमेशा अच्छे-बुरे वक़्त में मेरे साथ रहे हैं. अपने सहज, मिलनसार व्यवहार से, और हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते हुए, उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था.
Some memorable moments… pic.twitter.com/WMn5x6DsXr— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
इस लंबी पोस्ट के बाद हेमा ने दो और पोस्ट की जिनमें उन्होंने कुछ नहीं बस कुछ खुशनुमा तस्वीरें शेयर कीं. उस गोल्डन टाइम की जो उन्होंने धरम पाजी के साथ बिताया था. इसमें परिवार की तस्वीरें थीं और उन दोनों की हैप्पी फोटोज थीं.
Togetherness over the years - always there for us🙏❤️Some special moments.. pic.twitter.com/xM1ynk8eyl— Hema Malini (@dreamgirlhema) November 27, 2025
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं