Water deficiency : सर्दियों में शरीर में हो गई है पानी की कमी? खाएं ये 5 फूड, बॉडी में बनी रहेगी नमी

How to hydarte body : सर्दियों के मौसम में ठंड की वजह से हम पानी कम पीते हैं, जिसके कारण शरीर में पानी की कमी (Dehydration) हो जाती है. यह कमी अक्सर सूखी त्वचा (Dry Skin), थकान, होंठ फटना और कब्ज के रूप में दिखती है. अगर आप भी बार-बार पानी पीना भूल जाते हैं, तो फिक्र मत कीजिए. आपको बस अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी हैं, जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो. शरीर की नमी (Moisture) बनाए रखने के लिए, इन 5 शानदार फूड्स को खाना आज ही शुरू करें.

सर्दियों में पानी की कमी दूर करेंगे ये 5 फूड - These 5 foods will help you overcome water shortage in winter

टमाटर सिर्फ सब्जी का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें लगभग 94% तक पानी होता है. इसे आप सलाद में खाएं, सूप बनाकर पी लें या नाश्ते में सैंडविच में इस्तेमाल करें. सर्दियों में टमाटर खाने से शरीर में पानी की अच्छी खासी पूर्ति हो जाती है और जरूरी एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं.

सर्दी का मौसम आते ही बाज़ार में संतरा खूब दिखने लगता है. यह सिट्रस फ्रूट (Citrus Fruit) पानी से भरा होता है, इसमें लगभग 88% पानी होता है. साथ ही, इसमें मौजूद विटामिन-सी (Vitamin C) आपकी इम्यूनिटी (रोग प्रतिरोधक क्षमता) को भी बढ़ाता है, जो सर्दियों में बहुत जरूरी है.

आप अक्सर गर्मियों में खीरा खाते होंगे, लेकिन यह सर्दियों में भी उतना ही फायदेमंद है. खीरा दुनिया के सबसे ज्यादा पानी वाले फूड्स में से एक है, जिसमें लगभग 96% पानी होता है. इसे स्नैक्स के रूप में खाएं या खाने के साथ सलाद में शामिल करें. यह शरीर को ठंडा किए बिना नमी बनाए रखता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां सिर्फ खून ही नहीं बढ़ातीं, बल्कि शरीर में पानी की कमी भी दूर करती हैं. पालक में 91% पानी होता है. इसे खाने से पानी के साथ-साथ जरूरी मिनरल्स (जैसे पोटैशियम और मैग्नीशियम) भी मिलते हैं, जो शरीर में पानी को सही से रोक कर रखने में मदद करते हैं.

दही एक कमाल का हाइड्रेटर (Hydrator) है. इसमें 85% से ज्यादा पानी होता है. साथ ही, इसमें प्रोबायोटिक्स (अच्छे बैक्टीरिया) होते हैं जो पाचन (Digestion) को ठीक रखते हैं. दही खाने से आपका पेट सही रहता है और यह इंटरनल बॉडी टेंपरेचर को मैनेज करने में भी मदद करता है. इसे आप दोपहर के खाने के साथ या लस्सी बनाकर ले सकते हैं.

प्यास लगने का इंतजार न करें. इन फूड्स को खाएं और थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें, ताकि सर्दियों में भी आपकी बॉडी एकदम फिट और तरोताजा रहे.



