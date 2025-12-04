विज्ञापन

धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की दो बेटियां, क्या करती हैं? लाइम लाइट से क्यों रहती हैं दूर? जानते हैं ?

धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की बेटियां अजीता और विजेता देओल लाइमलाइट से दूर क्यों रहीं और उन्होंने बॉलीवुड में करियर बनाने की जगह अपने लिए एक अलग राह चुनी.

धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की दो बेटियां भी हैं
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र वो नाम हैं जिनका जिक्र होते ही हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर आंखों के सामने घूम जाता है. रोमांस हो, एक्शन हो या कॉमेडी उन्होंने हर अंदाज में दिल जीते और अब भले ही वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी मुस्कान और उनकी फिल्मों की चमक हमेशा जिंदा रहेगी. सनी देओल और बॉबी देओल तो आज भी सुर्खियों में रहते हैं, उनका स्टारडम हर किसी को पता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईशा देओल और अहाना देओल के अलावा धर्मेंद्र की दो बेटियां भी हैं, अजीता देओल और विजेता देओल जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ये दोनों धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की बेटियां हैं. दोनों ने ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बनाकर एक बिल्कुल अलग दुनिया बसाई है.

कौन हैं अजीता देओल?

अजीता देओल, धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की बड़ी बेटी हैं जो हमेशा से ही एक शांत और प्राइवेट लाइफ जीती आई हैं. उन्होंने फिल्मों में आने की बजाय एजुकेशन फील्ड को चुना. अजीता आज अमेरिका में साइकॉलजी की टीचर हैं और अपनी लाइफ पूरी तरह कैमरे से दूर रखती हैं. उनकी शादी इंडियन-अमेरिकन डेंटिस्ट किरण चौधरी से हुई है और दोनों अमेरिका में ही सेटल हैं. अजीता देओल अपने परिवार, काम और शांत जिंदगी को ही अपनी असल खुशी मानती हैं.

बिजनेस की दुनिया में एक्टिव हैं विजेता देओल

धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की दूसरी बेटी विजेता ने भी चमकदार ग्लैमर वर्ल्ड से दूरी बनाए रखी है. उनकी शादी बिजनेसमैन विवेक गिल से हुई है और दोनों दिल्ली में रहते हैं. विजेता 'राजकमल होल्डिंग्स एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड' की डायरेक्टर हैं. खास बात यह है कि धर्मेंद्र ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम भी अपनी बेटी के नाम पर रखा. विजेता प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड विजेता अपनी फैमिली और बिजनेस दोनों को एकदम लो-प्रोफाइल तरीके से मैनेज करती हैं.

देओल परिवार की बेटियां, जिनकी सादगी है उनकी पहचान

धर्मेंद्र ने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी और उनके चार बच्चे हुए, सनी, बॉबी, अजीता और विजेता. बाद में उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की और ईशा और अहाना का जन्म हुआ. देओल परिवार अपनी सादगी और स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्डिंग के लिए जाना जाता है. बेटों ने जहां फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया वहीं बेटियों ने लाइमलाइट की बजाय एक सिंपल और सामान्य जिंदगी को चुना. यही सादगी अजेता और विजेता को बाकी स्टारकिड्स से बिल्कुल अलग और दिलचस्प बनाती है.

