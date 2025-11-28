पीटी उषा ने धर्मेंद्र को किया याद, बताया उनके मेडल जीतने की खुशी में धरम जी ने भेजे थे 50 हजार रुपये

धर्मेंद्र एक ऐसे सितारे थे जो केवल फिल्मी दुनिया तक सीमित नहीं थे. उनका ताल्लुक हर एक क्षेत्र से जुड़े लोगों का था फिर चाहे राजनीति हो या खेल या फिर उनकी फैन आम जनता. अब जब वो हमारे बीच नहीं हैं लोग उनसे जुड़े किस्से शेयर कर उन्हें याद कर रहे हैं और इनमें हर आम और खास शामिल है. हाल में उन्हें पीटी उषा ने याद किया. उन्होंने धर्मेंद्र की एक तस्वीर शेयर कर ये किस्सा सुनाया. उन्होंने लिखा, साल 1986 में एशियन गेम्स में चार गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीतने के बाद, धर्मेंद्र जी ने मुझे पचास हजार रुपये भेजे थे. बिजी शेड्यूल की वजह से हम कभी पर्सनली नहीं मिल पाए लेकिन कभी कभी प्यार और अफेक्शन ही मीलों दूर से रिश्ते जोड़े रखने के लिए काफी होता है. रेस्ट इन पीस.

पीटी उषा की इस पोस्ट पर कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं और लोग धरम पाजी को याद कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, मुझे नहीं लगता कि धर्मेंद्र ने कभी इसका जिक्र भी किया होगा. ये एक लेजेंड की खूबसूरती होती है. चुपचाप काम करो और लोगों को प्यार और सम्मान से इसके बारे में बात करने दो. एक ने लिखा, साल 1986 में पचास हजार एक बड़ी रकम थी. धरम दी वाकई बड़े ही शानदार इंसान थे. एक ने लिखा, ये किस्सा शेयर करने के लिए थैंक्यू उषा जी.

In 1986, after winning 4🥇 & 1 🥈at the Asian Games, Dharmendra ji sent me Rs. 50,000/- cash prize for my achievement. We couldn't meet personally due to our busy schedules but sometimes love & affection are enough to keep the hearts connected even 1000 miles apart. RIP 🙏🏽 pic.twitter.com/2qXBO4fv7X — P.T. USHA (@PTUshaOfficial) November 25, 2025

बता दें कि धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को इस दुनिया को अलविदा कहा. उन्होंने अपने घर पर ही अंतिम सांस ली और उसी दिन विले पार्ले श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ. इसमें उनके परिवार और करीबियों समेत तमाम फिल्मी सितारे मौजूद थे.