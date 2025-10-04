विज्ञापन
उम्र और जेंडर के हिसाब से जानिए रोज कितने पुशअप्स लगाना होता है हेल्दी

Right way to do push-ups: अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो कम संख्या से शुरू करें और धीरे-धीरे बढ़ाएं. गलत तरीके से पुशअप करने से फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है.

आप पुशअप एक्सपर्ट की देख-रेख में ही करें.

Push-ups kaise karen : अक्सर हमें लगता है कि पुशअप्स तो बस एक छोटी सी एक्सरसाइज है, जो सिर्फ बाजुओं और सीने को मजबूत करती है. लेकिन जनाब, अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं, तो ये आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूती देती है. ऐसे में आइए जानते हैं महिला-पुरुष को उम्र के हिसाब से कितने पुशअप्स करना सेहतमंद है.

महिला और पुरुष कितना करें पुशअप्स

अगर आप एक हेल्दी पुरुष की बात करें, जो अपनी 20-25 साल की उम्र में है, तो वो आसानी से 20-30 पुशअप्स कर सकता है. वहीं, इसी एज ग्रुप की महिलाएं 15-20 पुशअप्स कर सकती हैं. ये संख्या एक बेंचमार्क है, जिसे आप पाने की कोशिश कर सकते हैं.

जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पुशअप्स काउंट्स अपने आप कम होने लगती है. ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हमारे जोड़ों की क्षमता कम हो जाती है, बल्कि मांसपेशियों में कमी (muscle loss) भी इसका एक बड़ा कारण है.

किस उम्र में कितना पुशअप

30-40 साल की उम्र: पुरुष 15-25 पुशअप्स, महिलाएं 10-15 पुशअप्स.
40-50 साल की उम्र: पुरुष 10-20 पुशअप्स, महिलाएं 5-10 पुशअप्स.
50 साल से ऊपर: इस उम्र में फोकस संख्या पर नहीं, बल्कि सही फॉर्म और रूटीन पर होना चाहिए. 5-10 पुशअप्स भी बहुत अच्छे माने जाते हैं.

इस बात का रखें ध्यान

हर इंसान अलग होता है. अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो कम संख्या से शुरू करें और धीरे-धीरे बढ़ाएं. सबसे जरूरी है सही फॉर्म. गलत तरीके से पुशअप करने से फायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो सकता है. इसके अलावा अगर आप पुशअप के लिए नए हैं तो एक्सपर्ट की देख-रेख में ही करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

