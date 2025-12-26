विज्ञापन
हाथ पर मारी थपकी... देखिए जब वैभव सूर्यवंशी से मिले PM मोदी

वैभव सूर्यवंशी ने हर फॉर्मेट में देश-विदेश में अपनी बल्लेबाजी से दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को हैरान किया है. उनकी असाधारण बल्लेबाजी क्षमता और प्रदर्शन को देखते हुए ही उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया.

  • क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया.
  • वैभव ने पिछले एक साल में हर फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट फैंस को प्रभावित किया.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस पर वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात कर उन्हें हाथ पर थपकी देकर हौसला बढ़ाया.
एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी से उभर रहे बिहार के वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया. पिछले एक साल में वैभव सूर्यवंशी ने हर फॉर्मेट में देश-विदेश में अपनी बल्लेबाजी से दुनियाभर के क्रिकेट फैंस को हैरान किया है. उनकी असाधारण बल्लेबाजी क्षमता और प्रदर्शन को देखते हुए ही उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया.

PM मोदी ने आज 'वीर बाल दिवस' के अवसर पर भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की. इस दौरान एक बेहद आत्मीय पल देखने को मिला जब पीएम मोदी ने वैभव के हाथ पर प्यार से थपकी दी और उनका हौसला बढ़ाया.

वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 84 गेंदों पर 190 रन की पारी खेली थी. इस पारी में 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे.

वैभव के लिए साल 2025 स्वर्णिम रहा है. इसकी शुरुआत आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाने से हुई थी. वैभव ने 35 गेंद पर शतक लगाते हुए लीग में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. आईपीएल 2025 के 7 मैचों में उन्होंने 252 रन बनाए थे.

26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस' के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर वीरता, कला एवं संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेल जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री 'राष्ट्रीय बाल पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह की जयंती के अवसर पर नौ जनवरी 2022 को उनके पुत्रों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की याद में 26 दिसंबर को ‘वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की थी.


 

