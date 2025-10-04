विज्ञापन
Blood pressure control tips : किन 8 वजहों से बढ़ता है BP, जानिए यहां..वरना पड़ेगा पछताना !

लोगों का मानना है हाई ब्लड प्रेशर का कारण केवल मोटापा, ज्यादा नमक या तनाव है, जबकि इसके कई अन्य अनदेखे पहलू भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हम आपको यहां बताने जा रहे हैं...

पोटैशियम की कमी भी इस बीमारी का कारण बन सकती है. 

Blood Pressure Cause : ब्लड प्रेशर अब आम समस्या बनती जा रही है. हर घर में एक न एक कोई व्यक्ति इस परेशानी से जूझता मिल जाएगा. ऐसे में मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इतनी गंभीर बीमारी का कारण क्या है किन वजहों से आप इसकी चपेट में आ सकते हैं. ऐसे में आज के इस आर्टिकल में हम आपको कम शब्दों और आसान भाषा में इस बीमारी के 8 मुख्य कारणों के बारे में बताएंगे...

बीपी होने के 8 कारण क्या हैं

  1. अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और पैक्ड फूड का सेवन करते हैं, तो फिर आपको बीपी की परेशानी हो सकती है. क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा होती जो बीपी का ट्रिगर करता है. 
  2. नींद की कमी या खराब स्लीपिंग साइकिल के कारण भी आपको बीपी की समस्या हो सकती है.
  3. इसके अलावा बहुत ज्यादा कैफीन और शराब का सेवन ब्लड प्रेशर को बढ़ने का काण हो सकते हैं. 
  4. वहीं, कुछ सामान्य दवाइयां जैसे पेनकिलर्स, डीकंजेस्टेंट्स, और हार्मोनल दवाइयां ब्लड प्रेशर को बढ़ाने कारण बन सकती है.
  5. थायरॉइड हार्मोन का असंतुलन भी बीपी की परेशानी कारण बन सकती है. 
  6. पोटैशियम की कमी भी इस बीमारी का कारण बन सकती है. 
  7. वहीं, बढ़ती उम्र और फैमिली हिस्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर रहा हो, तो बीपी का जोखिम कई गुना बढ़ सकता है.
  8. मेंटल स्ट्रेस से शरीर में कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, जो ब्लड वेसल्स को पतला कर ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है. इसलिए कोशिश करें जितना हो सके तनाव से दूर रहिए. 

तो आप इन कारणों पर गौर करके बीपी जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं. इसके लिए आपको अपने खान-पान में हेल्दी चीजों को शामिल करना होगा.. और योगा या फिर जिम को जीवन का हिस्सा बनाना होगा. तभी आप बीपी को कंट्रोल में रख सकेंगे. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

