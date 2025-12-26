हिमालय से हिम ही गायब! बर्फ के अकाल से काले पड़ गए पहाड़, जानिए क्या बता रहे एक्सपर्ट

26 दिसंबर बीत चुका है. लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ अभी भी बर्फ को तरस रहे हैं. हिमालय के ऊंची चोटियां जो लगभग ढाई हजार मीटर से 3500 मीटर तक फिलहाल बर्फबारी नहीं हुई है. हालांकि, 3500 मीटर से ऊपर वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है. वैसे देखा जाए तो अभी तक जमकर बर्फबारी उत्तराखंड के उच्च हिमालय क्षेत्र में नहीं हुई है. इसके पीछे कई कारण है. लेकिन बर्फ और बारिश के नहीं होने से जलवायु में खासा परिवर्तन देखने को मिल रहा है.

पिछले 1 महीने में कई तस्वीरें ऐसी आई है जिसमें जिन पहाड़ों पर बर्फ होनी चाहिए. वह पहाड़ बर्फहीन है. कुछ तस्वीरें ऐसी आई है जिसमें नदी ,झरने ,तालाब सब जम गए हैं. दिसंबर के महीने में बर्फ नहीं गिर रही है. इसके पीछे विशेषज्ञ और वैज्ञानिक का तर्क है कि मौसमी चक्र में बदलाव हो रहा है. समय पर बारिश नहीं हो रही है ना ही बर्फबारी हो रही है. यही नहीं, समय पर गर्मी भी नहीं पड़ रही है. यानी ऋतु के समय में बदलाव हो रहा. विशेषज्ञ और वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि धरती और वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिससे आसमान से पड़ने वाली बर्फ को ग्लेशियर पर गिरकर जमने का समय नहीं मिल पा रहा है और जो बर्फ सीधे ग्लेशियर वाले इलाके में जमीन पर पड़ती है वह भी नहीं जम रही है.

और हिमाचल में धौलाधार पर भी बर्फ नहीं हिमाचल में धौलाधार की पहाड़ियां भी बर्फबारी की राह देख रही क्रिसमस का त्योहार बीत चुका है और अब नए साल का आगमन होने वाला है, लेकिन जिला कांगड़ा की धौलाधार पहाड़ियां अब भी बर्फबारी की राह देख रही हैं. अमूमन इन दिनों धौलाधार की चोटियां सफेद बर्फ की चादर ओढ़ लेती थीं, लेकिन इस बार पहाड़ पूरी तरह खाली और काले नजर आ रहे हैं. प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल—शिमला, मनाली, मैक्लोडगंज और डलहौजी—भी फिलहाल बर्फबारी से महरूम हैं. मनाली में क्रिसमस से पहले बर्फबारी की उम्मीद जगी थी, लेकिन हल्की फुहारों के बाद मौसम साफ हो गया. हालांकि आज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि बर्फ की सफेद चादर देखने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा.

पहाड़ बिना बर्फ के सूखे दिख रहे हैं...

यह हाल सिर्फ केदारनाथ क्षेत्र का नहीं है, बल्कि गंगोत्री यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम क्षेत्र का भी है यहां पर इस समय तक यानी दिसंबर के महीने में बर्फ पड़ जाती थी. लेकिन बर्फ नहीं है और पहाड़ बिना बर्फ के सूखे दिख रहे हैं, क्योंकि चारों धाम जिसमें बद्रीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री धाम लगभग 3000 मीटर से ऊपर का क्षेत्र है. वहां बर्फ नहीं दिख रही है. उत्तराखंड के सभी 3000 मीटर से ऊपरी इलाकों में दिसंबर के महीने में दो बार बर्फ जरूर पड़ जाती थी. यह सब जलवायु परिवर्तन और मौसमी चक्र के बदलाव का एक जीता जागता उदाहरण है.

दिसंबर का महीना गुजरने को है और नया साल आने के लिए मुश्किल से 5 दिन रह गए हैं अब यह साल नवंबर और दिसंबर बिना बर्फ के गुजर जाएगा लोगों को उम्मीद है कि नए साल में बर्फ जरूर देखने को मिलेगी. लेकिन बर्फ का पड़ना, बारिश का ना होना. इसका सिर्फ पर्यावरण को नुकसान नहीं है, बल्कि इंसानों के साथ वन संपदा और वन्य जीव वन्य जंतुओं को भी इसका नुकसान आने वाले दिनों में हो सकता है.

उत्तराखंड हिमाचल में क्यों नहीं हो रही बर्फबारी?

बर्फ नहीं पड़ने से इसका असर उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर हो रहा है. अमूमन लोग यहां पर बर्फबारी देखने पहुंचते हैं. लेकिन जब बर्फ समय पर नहीं पड़ रही है तो ऐसे में आम लोग अपना रुख दूसरे क्षेत्र में करेंगे. जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हुई है. लेकिन उत्तराखंड हिमाचल में अभी फिलहाल न बर्फबारी हुई है और ना ही बारिश, इसके पीछे की वजह वैज्ञानिक बताते हैं गर्मियों का सीजन बढ़ रहा है और सर्दियों का सीजन सिकुड़ रहा है जो बर्फ दिसंबर में पड़ रही है उसको हमने का समय नहीं मिल पा रहा है. यह सब जलवायु परिवर्तन और तापमान बढ़ने की वजह से हो रहा है. पर्यावरण विद् और प्रोफेसर एसपी सती का कहना है कि तेजी से पिछले लंबे समय से मौसमी चक्र में बदलाव हुआ है. तापमान बढ़ रहा है और इसलिए उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी नहीं हो रही है. एसपी सती ने कहा कि जहां पहले बर्फबारी होती थी, वहां अब बारिश हो रही है. एसपी सती ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड में इस तरह के हालात बने हुए हैं.

ग्लेशियर पर बढ़ रहा तापमान

वड़िया इंस्टीट्यूट ऑफ़ हिमालय जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ पंकज चौहान ने भी बताया कि जहां पर ग्लेशियर है वहां पर तापमान बढ़ रहा है. बर्फ तो जरूर पड़ रही है. लेकिन उसे बर्फ को ग्लेशियर पर जमने का समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर और धरती का तापमान बढ़ा हुआ है. डॉ पंकज चौहान ने बताया है कि पिंडारी ग्लेशियर में उन्होंने रिसर्च किया था तो वहां पर एक ग्लेशियर की जमीन के अंदर का तापमान माइनस की जगह 1 डिग्री पाया गया है. स्नोफॉल पड़ने का शिफ्टिंग रेट 10 से 15 फीसदी हो गया है. इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का ऐसा असर हो रहा है, जिसकी वजह से 2500 मीटर तक होने वाली बारिश अब 3000 मीटर से ऊपर तक पड़ रही है.