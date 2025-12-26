किडनी में पथरी का खतरा कम कर सकता है ये ड्रिंक, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Orange Juice Kidney Stone: किडनी में पथरी की समस्या आज के समय काफी देखी जा रही है. आपको बता दें कि पथरी किसी एक चीज़ की कमी से नहीं, बल्कि कई चीज़ों की कमी जैसे पानी, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और अधिकता सोडियम, पशु प्रोटीन, ऑक्सालेट, विटामिन सी सप्लीमेंट्स से भी हो सकती है. इससे बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट काफी मददगार हो सकती है. अगर आप भी किडनी की पथरी से बचना चाहते हैं, तो रोजाना इस जूस का सेवन कर सकते हैं.

संतरा एक ऐसा फल है जो सर्दियों के मौसम में आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा. इस फल के सेवन से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें विटामिन सी, फाइबर, पोटैशियम, फोलेट, विटामिन ए, बी, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कोलीन और ज़ेक्सैंथिन पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं.

क्या संतरा जूस पीने से पथरी से बच सकते हैं- (Can drinking orange juice prevent kidney stones)

संतरे का जूस पीने से पथरी बनने के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है. संतरे के जूस में पाया जाने वाला साइट्रेट (citrate) मूत्र में कैल्शियम ऑक्सालेट और यूरिक एसिड क्रिस्टल को बनने से रोकने में मदद कर सकता है, जो गुर्दे की पथरी के सबसे आम प्रकार हैं.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: काजू कतली और गुलाब जामुन का स्वाद जाएंगे भूल, अगर एक बार खा ली ये चीज

Photo Credit: Canva

कैसे बनाएं संतरे का जूस- (How To Make Orange Juice)

सामग्री-

संतरा

चीनी (वैकल्पिक)

नमक (वैकल्पिक)

विधि-

संतरे को अच्छी तरह से धो लें और उन्हें एक साफ कपड़े से पोंछ लें. संतरे को छील लें और उन्हें एक जूसर में डालें. जूसर को चलाएं और संतरे का जूस निकालें. अगर आप चाहते हैं कि आपका जूस मीठा हो, तो इसमें चीनी मिलाएं. अगर आप चाहते हैं कि आपके जूस में एक हल्का नमकीन स्वाद हो, तो इसमें नमक मिलाएं. संतरे का जूस तैयार है. इसे तुरंत फ्रेश पिएं.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)