ठंड के मौसम में होंठ हो गए हैं रुखे और बेजान,इन सरल तरीकों से फिर गुलाबी और मुलायम हों जाएंगे Lips

Lips Care in winter : ठंड का मौसम आपको गर्मी से राहत देता है. सूरज की तेज किरणें अब आपको चुभने की बजाए अच्छी लगने लगती हैं. लेकिन ये मौसम आपकी स्किन को रास नहीं आता. क्योंकि सर्द हवाओं के कारण त्वचा में रूखापन शुरु हो जाता है, जिसके कारण हाथ, पैर, चेहरा और तो और होंठों का गुलाबी पन भी हल्का पड़ जाता है और नमी गायब होने लगती है. ऐसे में फिर आप टेंशन में आ जाते हैं,जोकि फिजूल है. जी हां, क्योंकि ऐसे कुछ घरेलू टिप्स हैं जिनसे आप अपने होंठों की नरमी और गुलाबी निखार कायम रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं उन आसान उपायों के बारे में...

होंठों का मुलायम फिर से कैसे करें

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ठंड में होंठ क्यों फटते हैं. दरअसल, सर्दियों में हवा में नमी कम हो जाती है, जिससे हमारी त्वचा और होंठों से नमी उड़ने लगती है. इसके अलावा, ठंडी हवा, सूरज की हानिकारक किरणें और शरीर में पानी की कमी भी होंठों को रूखा बना देती है.

अब आते हैं इनकी नमी बरकरार रखने के तरीकों पर...

यह सबसे जरूरी और आसान तरीका है. शरीर में पानी की कमी होने से होंठ रूखे हो जाते हैं. इसलिए, सर्दियों में भी दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं. इससे शरीर हाइड्रेटेड रहेगा और होंठों में नमी बनी रहेगी.

यह तो हर कोई जानता है, लेकिन इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. जब भी आप बाहर निकलें या सोने से पहले, अपने होंठों पर अच्छी क्वालिटी का लिप बाम या पैट्रोलियम जेली लगाएं. ऐसा करने से होंठों पर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जो उन्हें नमी खोने से बचाता है.

जब होंठ रूखे होते हैं, तो हम अक्सर उन्हें जीभ से चाटने लगते हैं. ऐसा करने से कुछ देर के लिए तो राहत मिलती है, लेकिन बाद में होंठ और ज्यादा रूखे हो जाते हैं क्योंकि लार सूखने के साथ होंठों की नमी भी छीन लेती है. इस आदत से बचें.

हफ्ते में एक या दो बार अपने होंठों को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी है. इसके लिए आप घर पर ही स्क्रब बना सकते हैं. 01 चम्मच शहद में थोड़ी सी चीनी मिलाकर धीरे-धीरे अपने होंठों पर मसाज करें. चीनी डेड स्किन को हटाएगी और शहद नमी प्रदान करेगा.

रात को सोने से पहले अपने होंठों पर थोड़ी सी दूध की मलाई या देसी घी लगाएं. ये दोनों ही प्राकृतिक मॉइस्चराइजर हैं और होंठों को गहराई से पोषण देते हैं.

एलोवेरा जेल सिर्फ स्किन के लिए ही नहीं, होंठों के लिए भी बहुत फायदेमंद है. इसमें हीलिंग गुण होते हैं जो फटे होंठों को ठीक करने में मदद करते हैं. थोड़ा सा एलोवेरा जेल दिन में दो-तीन बार होंठों पर लगाएं.

