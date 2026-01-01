सर्दियों में रूखी त्वचा से परेशान हैं, तो घर पर ऐसे बनाएं नेचुरल स्क्रब और पाएं चमकदार, सॉफ्ट स्किन

Dry Skin Home Remedies: सर्दियों का मौसम जहां एक ओर ठंडक और आराम लेकर आता है, वहीं दूसरी ओर यह हमारी त्वचा के लिए कई परेशानियां भी खड़ी कर देता है. ठंडी हवा, कम नमी और धूप की कमी के कारण त्वचा अपनी प्राकृतिक नमी खोने लगती है. नतीजा यह होता है कि स्किन रूखी, खिंची-खिंची और बेजान नजर आने लगती है. कई लोगों को सर्दियों में खुजली, सफेद पपड़ी और स्किन फटने तक की समस्या हो जाती है, जिससे आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है.

दरअसल, सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा धीमा हो जाता है, जिससे त्वचा तक पर्याप्त पोषण नहीं पहुंच पाता. ऊपर से डेड स्किन सेल्स त्वचा की सतह पर जमा होने लगते हैं, जो स्किन को और ज्यादा रूखा और डल बना देते हैं. ऐसे में सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाना काफी नहीं होता. त्वचा की गहराई से सफाई यानी बॉडी एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी हो जाता है. यहीं पर नेचुरल बॉडी स्क्रब काम आते हैं. अच्छी बात यह है कि ये स्क्रब आप घर पर आसानी से बना सकते हैं, वो भी बिना किसी केमिकल के.

सर्दियों में स्किन को सॉफ्ट और चमकदार रखने के उपाय | Tips to Keep Your Skin Soft And Glowing in Winter

1. चीनी और नारियल तेल का स्क्रब

चीनी एक बेहतरीन नेचुरल एक्सफोलिएटर है, जो त्वचा पर जमी डेड सेल्स को धीरे-धीरे हटाने में मदद करती है. वहीं नारियल तेल त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और रूखापन दूर करता है.

कैसे बनाएं और लगाएं:

दो चम्मच चीनी में एक चम्मच नारियल तेल मिलाएं। नहाने से पहले इस मिश्रण को हल्के हाथों से पूरे शरीर पर मसाज करें। 2-3 मिनट बाद गुनगुने पानी से धो लें.

ये भी पढ़ें: रात में बदलते रहते हैं करवट, नहीं आती नींद, तो अपनाएं सद्गुरु के बताए ये 3 उपाय, एनर्जी से भरी होगी अगली सुबह

फायदा:

नियमित इस्तेमाल से त्वचा मुलायम, स्मूद और नेचुरली ग्लोइंग बनी रहती है.

2. कॉफी और ऑलिव ऑयल का स्क्रब

कॉफी त्वचा को एक्सफोलिएट करने के साथ-साथ ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने में भी मदद करती है. ऑलिव ऑयल में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं और ड्राइनेस कम करते हैं.

कैसे बनाएं और लगाएं:

दो चम्मच कॉफी पाउडर में एक चम्मच ऑलिव ऑयल मिलाएं. इस स्क्रब को खासतौर पर कोहनी, घुटनों और एड़ियों पर लगाएं, जहां त्वचा ज्यादा रूखी होती है.

फायदा:

यह स्क्रब त्वचा को सॉफ्ट बनाता है और सर्दियों में होने वाले रफ पैचेस को कम करता है.

Photo Credit: File Photo

3. ओट्स और शहद का स्क्रब

अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव और बहुत ज्यादा ड्राई है, तो ओट्स और शहद का स्क्रब सबसे बेहतर विकल्प है. ओट्स त्वचा की जलन और खुजली को शांत करते हैं, जबकि शहद प्राकृतिक रूप से नमी बनाए रखता है.

कैसे बनाएं और लगाएं:

दो चम्मच पिसे हुए ओट्स में एक चम्मच शहद मिलाएं। जरूरत हो तो थोड़ा दूध भी मिला सकते हैं. इस मिश्रण को सर्कुलर मोशन में त्वचा पर लगाएं.

ये भी पढ़ें: साल 2026 की पहली गलती न करें, जानिए न्यू ईयर पर पी गई शराब कैसे बिगाड़ देती है पूरा जनवरी

फायदा:

यह स्क्रब त्वचा को सॉफ्ट बनाने के साथ-साथ नेचुरल चमक भी देता है.

ध्यान रखने योग्य बातें:

हफ्ते में 1-2 बार से ज्यादा स्क्रब न करें और स्क्रब के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं.

सर्दियों में रूखी त्वचा से राहत पाने के लिए महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं. घर पर बने ये नेचुरल स्क्रब न सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि नियमित इस्तेमाल से आपकी त्वचा को फिर से मुलायम, स्वस्थ और चमकदार बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)