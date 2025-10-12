स्ट्रेस भगाओ, खुशी लाओ: दिवाली की सजावट से पाएं Mental Peace

Mental peace and Diwali decoration : दिवाली बस आने ही वाली है और हम सभी अपने घरों को सजाने और रौशनी से जगमगाने की तैयारी में जुट गए हैं.लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर को सजाना सिर्फ त्योहार की तैयारी नहीं, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद हो सकता है. हां जी आपने बिल्कुल सही पढ़ा, दिवाली की सजावट आपको खुशी, शांति और पॉजिटिविटी दे सकती है. आइए जानते हैं कैसे..

दिवाली पर घर सजाना एक मजेदार और क्रिएटिव एक्टिविटी है. जब आप अपने हाथों से कुछ बनाते हैं, जैसे रंगोली, दीये पेंट करते हैं, या पुरानी चीजों को नया रूप देते हैं, तो आपका दिमाग शांत होता है और स्ट्रेस कम होता है. क्रिएटिव काम करने से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो मूड को बेहतर बनाते हैं और खुशी का एहसास कराते हैं.

दिवाली से पहले घर की साफ-सफाई करना एक पुरानी परंपरा है. भले ही यह काम थोड़ा थका देने वाला लगे, लेकिन इसका आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है. जब आपका घर साफ और मैनेज्ड रहता है, तो आपका मन भी शांत महसूस करता है. गंदगी और अव्यवस्था से दिमाग में उलझन पैदा होती है, जबकि साफ-सुथरा माहौल आपको रिलैक्स महसूस कराता है.

दिवाली रौशनी और रंगों का त्योहार है. जब आप अपने घर को सुंदर लाइटों, दीयों और रंग-बिरंगी चीजों से सजाते हैं, तो एक पॉजिटिव और खुशनुमा माहौल बनता है. रौशनी से अंधेरा दूर होता है और मन में उम्मीद जगती है. रंगीन सजावट से मूड अच्छा होता है और आप अधिक एनर्जेटिक महसूस करते हैं.

दिवाली की सजावट अक्सर परिवार के साथ मिलकर की जाती है. जब आप सब मिलकर घर सजाते हैं, तो एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलता है. यह परिवार के सदस्यों के बीच बॉन्डिंग को मजबूत करता है और खुशी का एहसास कराता है. हंसी-मजाक और एक-दूसरे की मदद करने से स्ट्रेस कम होता है और रिश्तों में गर्माहट आती है.

अपने घर को सजाना एक तरीका है जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी और पसंद को दिखा सकते हैं. अपनी पसंद के हिसाब से चीजें चुनना, उन्हें अपनी जगह पर लगाना, आपको एक खास तरह की संतुष्टि देता है. जब आपका घर आपकी पसंद के हिसाब से सजा होता है, तो आपको वहां रहना ज्यादा अच्छा लगता है, जिससे आपका मूड बेहतर होता है.

जब आप अपने घर को सजाते हैं और उसे सुंदर देखते हैं, तो आपके मन में gratitude (कृतज्ञता) का भाव आता है. आपको अपने घर और उसमें मौजूद चीजों के लिए अच्छा महसूस होता है. यह पॉजिटिविटी आपके मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है.

कुछ आसान टिप्स

अगर आप एक साथ बहुत सारा काम करने से घबराते हैं, तो छोटे-छोटे काम से शुरुआत करें. जैसे, पहले एक कमरा साफ करें, फिर दीये पेंट करें.

वही चीजें सजाएं जो आपको खुशी देती हैं.

मिलकर काम करने से मजा आता है और काम भी जल्दी होता है.

