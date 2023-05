40 साल की उम्र के बाद हर औरत को झेलने पड़ते हैं ये बदलाव, आज से ही दें ध्यान...

Changes in Women after 40: उम्र के साथ महिलाएं जीवन में कई बदलाव से गुजरती हैं. उनके जीवन में एक अहम पड़ाव है चालीस की उम्र. इस उम्र के बाद उनके जीवन में कई अहम बदलाव (Woman life after forties) शुरू हो जाते हैं. चालीस साल के पहले अधिकतर महिलाएं परिवार और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती हैं और अपनी सेहत (Women health) पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन ये समय उनसे अपनी सेहत पर ध्यान देने की मांग करने लगता है. चालीस साल के बाद उनकी बॉडी में कई बदलाव होने लगते हैं जो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए नई चुनौतियां लेकर आते हैं. यह समय मेनोपॉज (Menopause) का भी होता है जिसके कारण कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं. फिजिकल चेंजेज की वजह से अचानक वजन बढ़ने, बाल गिरने से लेकर भूलने और यूरिन इंफेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं.