How obesity can trigger hair loss? तेजी से झड़ रहे बालों के पीछे हो सकता है मोटापा, कैसे डालता है असर, बचाव के उपाय

क्‍या असर करता है फैटी फूड भी: वसायुक्त डाइट लेने के कारण हेयर फॉलिकल्स कमजोर होने लगते हैं. सामान्य से ज्यादा फैट युक्त डाइट लेने की वजह से बालों को फिर से उगाने वाली स्टेम कोशिकाएं (हेयर फॉलिकल स्टेम सेल्स) ही नए रोम कूपों के बनने और उनके बढ़ने की प्रोसेस को रोक देती हैं. इस वजह से बालों के रिजनरेट होने की प्रोसेस रुकती है और बाल पतले और कमजोर होकर गिरने लगते हैं.

Is There a Link Between Obesity and Hair Loss? ज्यादा फैटी डाइट की वजह से ये स्टेम सेल्स कमजोर होने लगती है. हालांकि स्टेम सेल्स कमजोर होने की वजह बढ़ती उम्र भी है, लेकिन जो लोग मोटे होते हैं, उनकी हेयर फॉलिकल्स स्टेम सेल्स जल्दी कमजोर होती हैं और बालों को रिजनरेट होने से रोकती है यानी मोटापा नए बालों के उगने और बालों को मोटा-घना होने की प्रोसेस में रुकावट डालता है.

पीसीओएस भी हो सकता है: इसके अलावा महिलाओं में होने वाली बीमारी पीसीओएस को भी हेयर फॉल का एक कारण माना गया है और पीसीओएस का एक कारण बढ़ा हुआ वजन भी है.



बालों का झड़ना रोकने के लिए क्‍या करें (what to do for stop hair fall): हेयर फॉल रोकने के लिए अपने वजन पर कंट्रोल करने के साथ साथ पोषक भोजन और फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है. नियमित तौर पर एक्सरसाइज कीजिए, सप्ताह में एक बार तेल की मालिश, विटामिन ई युक्त खुराक और सही डाइट के जरिए आप अपने बालों का गिरना रोक सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.