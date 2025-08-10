मजबूत और हेल्दी घुटनों के लिए घर पर करें अर्ध-उकड़ू योगासन, जानिए आसान तरीका

Half-squat Yoga Benefits: घंटों घुटने को मोड़कर बैठना पड़ता है और रोजाना के दर्द को बर्दाश्त करना अब आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है, तो अर्ध-उकड़ू योगासन या 'नी मूवमेंट' आपके ही लिए है. यह सरल आसन घुटनों को मजबूत और हेल्दी भी रखता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अर्ध-उकड़ू योगासन को घुटनों और कूल्हों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद बताया है. यह योगासन, जिसे नी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, शरीर के निचले हिस्से की ताकत और गतिशीलता बढ़ाने में मदद करता है. नियमित अभ्यास से घुटनों और कूल्हों के जोड़ मजबूत होते हैं, लचीलापन बढ़ता है और मांसपेशियों का कॉर्डिनेशन बेहतर होता है.

यह भी पढ़ें: चिया बीज हर किसी को नहीं खाने चाहिए? जानें किसे बचना चाहिए और क्यों

अर्ध-उकड़ू योगासन का तरीका (How To Do Half-Squat Yoga)

अर्ध-उकड़ू योगासन करना आसान है और इसे घर पर भी किया जा सकता है. सबसे पहले, सीधे खड़े हो जाएं और अपने पैरों को कूल्हे की चौड़ाई के बराबर रखें. अब धीरे-धीरे घुटनों को मोड़ते हुए उकड़ू (स्क्वाट) की स्थिति में आए, लेकिन पूरी तरह नीचे न बैठें. अपने घुटनों को आधा मोड़ें और रीढ़ को सीधा रखें. हाथों को कमर पर या सामने जोड़कर रख सकते हैं. इस स्थिति में 10-15 सेकंड तक रुकें, सांस को सामान्य रखते हुए. फिर धीरे-धीरे वापस खड़े हो जाएं. यह हॉफ स्क्वाट की तरह है. इस प्रक्रिया को 5-10 बार दोहराएं. शुरुआती स्तर पर इसे कम दोहराव के साथ शुरू कर सकते हैं और धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं.

अर्ध-उकड़ू योगासन करने के फायदे (Benefits of Doing Half-squat Yoga)

यह योगासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को मजबूत करता है, जिससे डेली एक्टिविटीज में आसानी होती है. यह फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, जो उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों की जकड़न को कम करने में मदद करता है. नियमित अभ्यास से जोड़ों का दर्द कम हो सकता है और उनकी कार्यक्षमता में सुधार होता है. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं या जिन्हें हल्का जोड़ों का दर्द रहता है.

यह भी पढ़ें: अखरोट से लेकर हरी पत्तेदार सब्जियों तक ये चीजें बढ़ाती हैं ब्रेन पावर, स्ट्रेस, एंजायटी के लिए भी रामबाण

अभ्यास करने से पहले कुछ सावधानियां बरतें

यह मूवमेंट बेहद फायदेमंद है. हालांकि, इसका अभ्यास करने से पहले कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए. मंत्रालय के अनुसार, इसे सावधानी के साथ करना चाहिए, खासकर अगर आपको गठिया की समस्या है तो इसे करने से बचें. अर्ध-उकड़ू योगासन करते समय सांस पर ध्यान देना जरूरी है. सांस को सामान्य और गहरी रखें. अगर आपको गठिया, घुटनों में गंभीर दर्द या कोई अन्य जोड़ों की समस्या है, तो इसे करने से पहले डॉक्टर या योग विशेषज्ञ से सलाह लें. इसे धीरे-धीरे और सही तरीके से करें, ताकि जोड़ों पर एक्स्ट्रा दबाव न पड़े.

h3>How to Control Constipation: गैस, अपच, अफारा, कब्ज के घरेलू नुस्खे

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)