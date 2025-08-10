विज्ञापन
सुनील गावस्कर नहीं, रिकी पोंटिंग ने चुने टेस्ट क्रिकेट के All-time टॉप 5 सबसे महान बल्लेबाज

Ricky Ponting ON all-time top-five Test batters: रिकी पोंटिंग ने विश्व क्रिकेट के टॉप 5 बेस्ट बल्लेबाजों का चुनाव किया है जिसमें उन्होंने चौंकाते हुए कोहली को जगह नहीं दी है.

Read Time: 3 mins
सुनील गावस्कर नहीं, रिकी पोंटिंग ने चुने टेस्ट क्रिकेट के All-time टॉप 5 सबसे महान बल्लेबाज
Ricky Ponting's top 5 Test batters of all-time
  • पोंटिंग ने टेस्ट सर्वश्रेष्ठ पांच बल्लेबाजों में लारा, तेंदुलकर, द्रविड़, जो रूट और केन विलियमसन को चुना है
  • पोंटिंग ने ब्रायन लारा को सबसे कुशल बल्लेबाज बताया जिन्होंने उन्हें कप्तानी के दौरान सबसे अधिक परेशान किया था
  • सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को पोंटिंग ने तकनीकी रूप से बेदाग बल्लेबाजों के रूप में स्वीकार किया है
Ricky Ponting picks his all-time top-five Test batters: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) ने टेस्ट क्रिकेट के टॉप 5 सबसे महान बल्लेबाज का चुनाव किया है जिसमें उन्होंने भारत से दो, वेस्टइंडीज से एक, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से एक-एक बल्लेबाज का चुनाव किया है. thetimes.co.uk के साथ इंटरव्यू में पोंटिंग ने दुनिया का पांच सर्वेश्रेष्ठ बल्लेबाजों को लेकर अपनी राय दी है. पहले नंबर पर पोंटिंग ने वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा का चुनाव किया है. लारा को लेकर पोंटिंग ने कहा (Ricky Ponting ON Brian Lara) कि, "वह सबसे कुशल बल्लेबाज है जिसके खिलाफ मैंने खेला है.” उन्होंने बताया कि कप्तानी के दौरान, वेस्टइंडीज के इस दिग्गज ने उन्हें किसी भी अन्य बल्लेबाज़ से ज़्यादा परेशान किया. पोंटिंग ने कहा,  "ब्रायन लारा सबसे कुशल बल्लेबाज़ थे जिनके ख़िलाफ़ मैंने खेला और जब मैं कप्तान था, तो उन्होंने मेरी रातों की नींद हराम कर रखी थी. "

इसके अलावा पोंटिंग ने भारत से सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ का बेस्ट बल्लेबाज के तौर पर चुनाव किया है.  पोंटिंग ने दोनों बल्लेबाजों को तकनीकी रूप से बेदाग बताया. तेंदुलकर को लेकर पोंटिंग ने कहा, "सचिन और राहुल द्रविड़ तकनीकी रूप सेअच्छे थे जितने मैंने अब तक देखे हैं."

वहीं, ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान पोंटिंग ने वर्तमान क्रिकेटरों में जो रूट और केन विलियमसन को भी अपनी सूची में शामिल किया. पोंटिंग ने चौंकाते हुए विराट कोहली का चुनाव नहीं किया है. जिन्हें इस पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक माना जाता है.  (Ricky Ponting picks his all-time top-five Test batters, ignores Virat Kohli)

जो रूट ने पिछले 5 सालों में जो किया है वह असाधारण है

पोंटिंग ने जो रूट की भरपूर तारीफ की है. पोंटिंग ने रूट को लेकर कहा, "पिछले 5 सालों में उन्होंने जो किया है, वह असाधारण है. आंकड़ों पर गौर करें.. उनके नाम 13,500 रन हैं. मैं खिलाड़ियों को इस आधार पर रैंक करता हूं  कि वे कितने समय तक अपनी क्षमता के शिखर पर बने रह सकते हैं.  आप 30 से 40 मैचों तक एक महान खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन क्या आप 150 मैचों तक ऐसा कर सकते हैं? जो शायद अपने पहले 100 मैचों तक महान खिलाड़ी नहीं थे..उन्होंने 97 टेस्ट मैचों में 17 शतक बनाए थे. लेकिन अब वह एक महान खिलाड़ी बन गए हैं.  उन्होंने अपने पिछले 60 मैचों (ओवल टेस्ट से पहले) में 21 शतक बनाए थे."

