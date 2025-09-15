डायबिटीज में सेब खा सकते हैं या नहीं? ब्लड शुगर लेवल पर कितना असर पड़ेगा? जानिए

Can Diabetics Eat Apples: डायबिटीज में खानपान को लेकर काफी सजग रहना पड़ता है, ताकि ब्लड शुगर लेवल प्रभावित न हो. इसलिए डायबिटीज डाइट में ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है जो शुगर स्पाइक का कारण न बनें. हम डेली लाइफस्टाइल में कई तरह की चीजों का सेवन करते हैं. लेकिन, हमें ये नहीं पता होता है कि जो हम खा रहे हैं उसका हमारे ब्लड शुगर लेवल पर क्या असर पड़ेगा. ऐसा ही एक फल है सेब. यह एक हेल्दी और टेस्टी फल है, जो सबसे ज्यादा खाया जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज में सेब खा सकते हैं या नहीं? (Can We Eat Apples In Diabetes or Not?) क्या सेब खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है? सेब कई पोषक तत्वों का भंडार है. सेब को लेकर एक बात ये भी कही जाती है कि रोज एक सेब आपको डॉक्टर से दूर रखता है. तो क्या ये कहावत डायबिटीज रोगियों पर भी लागू होती है? आइए जानते हैं सेब शुगर लेवल बढ़ाता है या नहीं...

सेब खाने से ब्लड शुगर लेवल पर क्या असर होता है?- (What Effect Does Eating Apples Have on Blood Sugar Levels?)

डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का ब्लड शुगर लेवल सामान्य से ज्यादा हो जाता है. ऐसे में खाने-पीने की चीजों को लेकर बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है. खासकर फलों को लेकर लोगों में भ्रम रहता है कि कौन-सा फल खाना सुरक्षित है और कौन-सा नहीं. इसी में से एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या डायबिटीज में सेब खाना चाहिए?

सेब को हेल्दी फल माना जाता है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों को लगता है कि इसमें मिठास होने के कारण यह उनके शुगर लेवल को बढ़ा सकता है. आइए जानते हैं कि सेब खाने से ब्लड शुगर पर कितना असर पड़ता है.

यह भी पढ़ें- शरीर में किसी विटामिन की कमी से स्किन एलर्जी होने लगती है?

डायबिटीज में सेब खाना सुरक्षित है या नहीं?- (Is it Safe to Eat Apple In Diabetes or Not?)

हां, डायबिटीज में सेब खाना सुरक्षित है. लेकिन, सीमित मात्रा में. सेब में नेचुरल शुगर (फ्रुक्टोज़) होती है, जो शरीर में धीरे-धीरे अवशोषित होती है. इसके अलावा सेब में फाइबर, विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं.

सेब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) लगभग 36 होता है, जो कम माना जाता है. इसका मतलब है कि सेब खाने से ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ता है, न कि अचानक.

डायबिटीज में सेब खाने के फायदे- (Benefits of Eating Apple in Diabetes)

फाइबर से भरपूर सेब में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने में मदद करता है.

एंटीऑक्सीडेंट्स सेब में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल्स शरीर में सूजन को कम करते हैं और डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं से बचाते हैं.

कम कैलोरी और नेचुरल मिठास सेब में कैलोरी कम होती है और मिठास प्राकृतिक होती है, जिससे यह डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहतर विकल्प बनता है.

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद डायबिटीज में दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। सेब खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है और दिल की सेहत सुधरती है.

ये भी पढ़ें- क्या आप जानते है कि हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन होते हैं? जानें क्या काम है इनका

इन बातों का भी रखें ध्यान:

सेब को छीलकर न खाएं, क्योंकि इसके छिलके में भी फाइबर और पोषक तत्व होते हैं.

जूस की बजाय पूरा सेब खाएं, क्योंकि जूस में फाइबर कम होता है और शुगर ज्यादा.

दिन में 1 मध्यम आकार का सेब पर्याप्त है, ज्यादा मात्रा में न खाएं.

खाली पेट न खाएं, बेहतर है कि सेब को भोजन के साथ या स्नैक के रूप में लिया जाए.

डायबिटीज में सेब खाना न सिर्फ सुरक्षित है. बल्कि, सेहत के लिए फायदेमंद भी, बशर्ते आप इसे सही मात्रा और तरीके से खाएं. सेब ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता और शरीर को जरूरी पोषण भी देता है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो सेब को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर या डाइटीशियन की सलाह जरूर लें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)