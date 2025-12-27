27 दिसंबर को स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तर क्यों हैं बंद? जानें किस बात की है सरकारी छुट्टी

27 December Holiday: रोजाना ऑफिस या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों के पेरेंट्स को इस बात को लेकर काफी दिलचस्पी होती है कि किस दिन कौन सा हॉलिडे आ रहा है. 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के बाद 26 दिसंबर को बैंक और स्कूल समेत तमाम सरकारी दफ्तर खुले थे. हालांकि इसके एक दिन बाद, यानी 27 दिसंबर को भी कई जगह छुट्टी का ऐलान किया गया है. यानी शनिवार 27 दिसंबर को स्कूल से लेकर सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर 27 दिसंबर को क्या है और छुट्टी क्यों दी गई है. आइए इसका जवाब आपको देते हैं.

गुरु गोविंद सिंह जयंती की छुट्टी

27 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जयंती की छु्ट्टी दी गई है, देश के कुछ राज्यों ने खुद से ये फैसला लिया है. ये दिन सिख समुदाय के लिए काफी खास होता है और इस मौके पर हजारों लोग गुरुद्वारे में जुटते हैं. लोगों की श्रद्धा और व्यवस्था को देखते हुए कुछ राज्यों में इस दिन छुट्टी रखी जाती है. इस मौके पर स्कूलों, कॉलेजों, बैंक और सरकारी दफ्तरों को बंद रखा जाता है.

यूपी में हर विभाग की रहेगी छुट्टी

यूपी सरकार ने कुछ दिन पहले ही एक आदेश जारी कर ये बताया था कि 27 दिसंबर को प्रदेश में सरकारी छुट्टी रहेगी. यानी सभी शैक्षणिक संस्थान और सरकारी दफ्तरों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा. पहले बताया जा रहा था कि 26 दिसंबर को शहीदी दिवस के मौके पर ये छुट्टी दी जाएगी, हालांकि बाद में सरकारी आदेश में 27 दिसंबर की तारीख लिखी गई और बताया गया कि इस दिन के लिए तय सभी सरकारी कामकाजों को आगे शिफ्ट किया जाएगा. यानी शनिवार को जो भी सरकारी दफ्तर या स्कूल खुलते हैं, उन्हें बंद रखा गया है.

पंजाब और हरियाणा में भी छुट्टी

गुरु गोविंद सिंह जयंती के मौके पर पंजाब के तमाम गुरुद्वारों में भारी भीड़ जुटती है. ऐसे में पूरे प्रदेश में स्कूलों और बाकी सरकारी दफ्तरों को बंद रखा जाता है. यानी पंजाब में भी 27 दिसंबर को छुट्टी है. इसके अलावा हरियाणा के भी ज्यादातर स्कूलों में छुट्टी दी गई है.