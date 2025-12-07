डायबिटीज में क्या खाएं पूरे दिन, सुबह से रात तक का फुल डाइट प्लान

Diabetes Diet Plan: डायबिटीज ऐसी समस्या है जिसमें शरीर में शुगर लेवल आसानी से बढ़ जाता है, इसलिए खाने-पीने की हर चीज बहुत समझदारी से चुननी पड़ती है. अक्सर लोग दवाई तो लेते रहते हैं, लेकिन सही डाइट नहीं अपनाते. जबकि सच यह है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने में 50% भूमिका सिर्फ फूड की होती है. अगर दिनभर का एक संतुलित डाइट प्लान बना लिया जाए और उसे नियमित तरीके से फॉलो किया जाए, तो शुगर लेवल काफी हद तक नियंत्रित रह सकता है. इसलिए आज हम आपको सुबह उठने से लेकर रात तक का आसान, पौष्टिक और सुरक्षित डाइट प्लान बता रहे हैं जिसे हर डायबिटीज मरीज अपनी जरूरत के हिसाब से अपना सकता है.
ये भी पढ़ें: अक्सर नींबू पानी पीने से कौन सी 5 बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं? जानिए सही तरीका क्या है
सुबह का समय (6:00 AM - 7:00 AM)
1. गुनगुना पानी + मेथी के दाने
रातभर भिगोए हुए 1 चम्मच मेथी के दानों का पानी पीएं। यह ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद करता है.
2. हल्की वॉक
10–15 मिनट की वॉक मेटाबॉलिज़्म को एक्टिव करती है.
नाश्ता (8:00 AM - 9:00 AM)
डायबिटीज में नाश्ता हल्का लेकिन फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए.
- ओट्स/दलिया में सब्जियां मिलाकर
- बेसन चीला और हरी चटनी
- वेजिटेबल उपमा
- 1 अंडा उबला हुआ (अगर खाते हों)
- चाय पिएं तो बिना चीनी और कम दूध वाली.
मिड-मॉर्निंग स्नैक (11:00 AM)
- शुगर अचानक गिरने से रोकने के लिए हल्का स्नैक जरूरी है.
- 1 सेब या अमरूद
- 5–6 बादाम या 2 अखरोट
ये भी पढ़ें: सफेद तिल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?
दोपहर का भोजन (1:00 PM – 2:00 PM)
- दोपहर का खाना संतुलित प्लेट में लें:
- 1–2 रोटी (गेहूं और बाजरा या ज्वार का मिश्रण)
- एक कटोरी दाल या राजमा
- एक कटोरी हरी सब्जी
- आधी कटोरी दही
- सलाद (खीरा, टमाटर, गाजर)
नोट: चावल खाना हो तो सप्ताह में 2–3 बार ही, और वो भी ब्राउन राइस या सीमित मात्रा में.
शाम का समय (4:00 PM - 5:00 PM)
- ग्रीन टी या लौकी–पालक जूस
- भुने हुए चने या मखाने
- यह स्नैक आपको ओवरईटिंग से बचाता है और एनर्जी बनाए रखता है.
रात का खाना (7:30 PM - 8:30 PM)
- रात का भोजन हल्का रखें ताकि रात में शुगर लेवल न बढ़े.
- 1–2 रोटी और हल्की सब्जी
- या वेजिटेबल सूप और 1 रोटी
- मूंग दाल चीला
- खाना साधारण और तेल कम हो.
सोने से पहले (10:00 PM)
- एक गिलास हल्का गुनगुना दूध (बिना शक्कर)
- या 1 छोटा खीरा
- यह रातभर ब्लड शुगर को स्टेबल रखने में मदद करता है.
जरूरी बात:
डायबिटीज में डाइट सख्त नहीं, बस संतुलित होनी चाहिए. रेगुलर समय पर खाना, ज्यादा पानी पीना, वॉक करना और फास्ट फूड से दूरी रखने से ब्लड शुगर आसानी से कंट्रोल में रहता है.
Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं