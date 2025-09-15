विज्ञापन
हर ऑर्गन अपनी जगह एक मशीन की तरह है, जो बाकी सिस्टम्स से जुड़कर हमारी बॉडी को चलाता है.

क्या आप जानते है कि हमारी बॉडी में कितने ऑर्गन होते हैं? जानें क्या काम है इनका

Organs and body systems: हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, आंखों से देखते हैं या सोचते हैं. ये सामान्य सी बातें हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है. लेकिन ये सब काम हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी ऑर्गन्स बिना रुके काम कर रहे होते हैं. इनमें से कई ऑर्गन्स के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन शरीर के कई अंग ऐसे भी है जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं होती. लेकिन इनका भी अपना महत्व है और ये भी अपना काम करते रहते हैं.. असल में, हर ऑर्गन अपनी जगह एक मशीन की तरह है, जो बाकी सिस्टम्स से जुड़कर हमारी बॉडी को चलाता है.

ऑर्गन और बॉडी का सिस्टम (Organs and body systems)

ऑर्गन्स स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो कोई एक खास काम संभालते हैं. हमारी बॉडी में छोटे-छोटे सेल्स होते हैं, जो मिलकर टिशू बनाते हैं. कई टिशू मिलकर एक ऑर्गन तैयार करते हैं और यही ऑर्गन किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं. जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसेल्स (आर्टरी, वेन और कैपिलरी) आते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक और इंटेस्टाइन ही नहीं, बल्कि इसोफेगस (Esophagus), माउथ और एनस भी शामिल हैं. एंडोक्राइन सिस्टम में पैंक्रियाज, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स आती हैं.

इम्यून सिस्टम में स्प्लीन (Spleen) और बोन मैरो अहम हैं. मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम मसल्स, बोन्स, लिगामेंट और टेंडन से मिलकर बना है. नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पूरे बॉडी की नर्व्स आती हैं, साथ ही सेंसरी ऑर्गन्स जैसे आंखें, कान और नाक भी. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी, यूट्रस, वजाइना, पेनिस, प्रोस्टेट और टेस्टिकल्स आते हैं. रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, माउथ और लंग्स शामिल हैं. यूरिनरी सिस्टम में किडनी, ब्लैडर और एक्सटर्नल जेनिटल्स (External Genitals) आते हैं.

कितने ऑर्गन्स होते हैं? (How many organs are there?)

इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है. लंबे समय तक माना जाता रहा कि हमारी बॉडी में 78 ऑर्गन्स हैं. लेकिन 2016 और 2018 की रिसर्च ने इस गिनती को बदल दिया. दो नए ऑर्गन्स पर मेडिकल साइंस अब चर्चा कर रहा है.
 

मेसेंटरी (Mesentery): ये एक लेयर है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को सपोर्ट करती है और इम्यून व लिम्फैटिक सिस्टम से जुड़ी है. 2020 में Gray's Anatomy की 42वीं एडिशन में इसे ऑर्गन मान लिया गया और कुल संख्या 79 हो गई.

इंटरस्टिटियम (Interstitium): ये सेल्स के बीच फैला हुआ फ्लुइड-फिल्ड नेटवर्क है, जो पूरे शरीर में मौजूद है. इसे भी कई एक्सपर्ट ऑर्गन मान रहे हैं, हालांकि इस पर रिसर्च जारी है.
यानी आज की तारीख में एक्सपर्ट्स 78 से 80 तक ऑर्गन्स की बात करते हैं.

वाइटल ऑर्गन्स
हर ऑर्गन जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं है. इन्हें वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं. इनमें ब्रेन, हार्ट, लिवर, लंग्स और किडनी शामिल हैं. इनकी फेलियर स्थिति में बिना तुरंत इलाज के इंसान का बच पाना लगभग नामुमकिन है.

कौन-सा ऑर्गन किस साइड है?

हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स सेंटर में होते हैं. जैसे ब्रेन, ब्लैडर और हार्ट (जो थोड़ा लेफ्ट की ओर झुका होता है). लेफ्ट साइड पर स्टमक, पैंक्रियाज और स्प्लीन (Spleen) हैं. वहीं राइट साइड पर लिवर, गॉलब्लैडर और एपेंडिक्स हैं.
 

इसके अलावा कई ऑर्गन्स पेयर में होते हैं, यानी दोनों तरफ मौजूद होते हैं. जैसे लंग्स, किडनी, आंखें, कान और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स (जैसे ओवरी या टेस्टिकल्स).

किन ऑर्गन्स के बिना इंसान जिंदा रह सकता है?

दिल या ब्रेन के बिना तो इंसान का जिंदा रहना मुमकिन नहीं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जिनके बिना जिंदगी चल सकती है. जैसे एपेंडिक्स, गॉलब्लैडर, स्प्लीन (Spleen), ओवरी या यूट्रस और टेस्टिकल्स. बड़ी आंत का बड़ा हिस्सा या पूरी कोलन भी निकाली जा सकती है और इंसान आगे जी सकता है.

पेयर्ड ऑर्गन्स में से एक के बिना भी जिया जा सकता है. जैसे सिर्फ एक किडनी या एक लंग के साथ इंसान लंबे समय तक जिंदा रह सकता है. टेक्नॉलजी की मदद से आर्टिफिशियल हार्ट या डायलिसिस मशीन जैसी सुविधा भी जिंदगी को आगे बढ़ा देती है, हालांकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हैं.

एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं?

कुछ ऑर्गन्स सीधे तौर पर किसी सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन उसे सपोर्ट करते हैं. इन्हें एक्सेसरी ऑर्गन्स कहा जाता है. जैसे गॉलब्लैडर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद करता है. ब्रेस्ट भी एक्सेसरी ऑर्गन है, जो रिप्रोडक्शन में ब्रेस्टफीडिंग के दौरान अहम होता है.

सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? (What is the largest organ?)

हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है, जो टोटल बॉडी वेट का करीब 15% होती है. इंटरनल ऑर्गन्स में सबसे बड़ा लिवर है, जो डाइजेशन से लेकर टॉक्सिन्स हटाने तक कई अहम काम करता है.
हमारी बॉडी का हर ऑर्गन, चाहे वो बाहर दिखने वाला हो या अंदर छिपा हुआ, हमारी जिंदगी के लिए अहम है. अक्सर हम इन्हें तब तक नोटिस नहीं करते जब तक कोई दिक्कत न आए. लेकिन सच ये है कि ऑर्गन्स ही वो मशीनरी हैं जो हमें जिंदा रखती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

