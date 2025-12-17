डॉक्टर ने बताया डायबिटीज वालों के लिए जहर बन सकती हैं ये 7 खाने-पीने की चीजें, नंबर 4 तो हर घर में है

Diabetic Diet: डायबिटीज आज सिर्फ एक बीमारी नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है. भारत को यूं ही डायबिटीज कैपिटल नहीं कहा जाता. हर घर में कोई न कोई शुगर से जूझ रहा है. सबसे चिंता की बात यह है कि लोग दवा तो समय पर ले लेते हैं, लेकिन खाने-पीने में वही पुरानी गलतियां दोहराते रहते हैं. अक्सर डायबिटीज मरीज सोचते हैं कि अगर मीठा छोड़ दिया, तो सब कंट्रोल में है. लेकिन, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. कई ऐसी चीजें हैं जो दिखने में नुकसानदेह नहीं लगतीं, लेकिन ये ब्लड शुगर को चुपचाप आसमान पर पहुंचा देती हैं. यही वजह है कि शुगर कंट्रोल में नहीं आती, बावजूद इसके कि दवाइयां चल रही होती हैं.

डॉक्टर ने क्या कहा?

डायबिटीज एक्सपर्ट डॉ. संदीप खर्ब ने बताया कि डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे बड़ा खतरा छुपी हुई शुगर और गलत कार्बोहाइड्रेट हैं. ये दोनों मिलकर डायबिटीज में ब्लड शुगर स्पाइक का कारण बनते हैं.

डॉ. संदीप खर्ब के मुताबिक, "डायबिटीज में सिर्फ मीठा छोड़ना काफी नहीं है. कई रोजमर्रा की चीजें जैसे सफेद चावल, ब्रेड और पैक्ड फूड ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाते हैं. अगर मरीज इन पर ध्यान नहीं देते, तो शुगर कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है."

डायबिटीज वालों के लिए खतरनाक 7 चीजें | 7 Dangerous Things For People With Diabetes

1. सफेद चावल

डॉक्टर खर्ब कहते हैं कि सफेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है. यह तेजी से ब्लड शुगर बढ़ाता है और लंबे समय में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा सकता है.

2. मैदा और उससे बनी चीजें

ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स और केक जैसी चीजें डायबिटीज मरीजों के लिए स्लो पॉइजन की तरह काम करती हैं. इनका सेवन बिल्कुल बंद करने में ही भलाई है.

3. पैक्ड फ्रूट जूस

नाम भले ही जूस फ्रूट का हो, लेकिन इनमें फाइबर न के बराबर और शुगर बहुत ज्यादा होती है. यह शुगर लेवल को अचानक बढ़ा देता है. इसलिए पैक्ड फ्रूट जूस से दूर रहें.

4. आलू (हर घर में मौजूद खतरा)

आलू स्टार्च से भरपूर होता है और शुगर को तेजी से बढ़ाता है. खासकर उबला या फ्राइड आलू डायबिटीज मरीजों के लिए ज्यादा नुकसानदायक है. बहुत ज्यादा मात्रा में आलू खाना डायबिटीज के नुकसान को बढ़ाता है.

5. मीठा दही और फ्लेवर्ड योगर्ट

डॉक्टर संदीप खर्ब ज्यादातर लोग फ्लेवर्ड योगर्ट को हेल्दी समझते हैं, लेकिन इसमें छुपी शुगर ब्लड ग्लूकोज को बिगाड़ सकती है. इसलिए इनसे बचना ही बेहतर है.

6. तले-भुने स्नैक्स

समोसा, पकौड़े और चिप्स जैसे स्नैक्स शुगर के साथ-साथ वजन भी बढ़ाते हैं, जिससे डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल और तेजी से बिगड़ने लगता है.

7. शुगर-फ्री लिखे प्रोडक्ट्स

इनमें इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर भी लंबे समय में इंसुलिन रिस्पॉन्स पर असर डाल सकते हैं. इसलिए इनका चुनाव बड़े ध्यान से करें.

क्या खाएं और किन बातों का रखें ध्यान?

डॉ. संदीप खर्ब सलाह देते हैं कि डायबिटीज मरीज:

साबुत अनाज और हाई-फाइबर फूड चुनें.

प्लेट में सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं.

खाने का समय और मात्रा तय रखें.

बिना डॉक्टर की सलाह डाइट में बड़ा बदलाव न करें.

डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसमें छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी कॉम्प्लीकेशन्स में बदल सकती है जैसे किडनी डैमेज, आंखों की रोशनी कम होना और हार्ट डिजीज. दवा सिर्फ शुगर कंट्रोल करती है, लेकिन सही खाना ही आपको डायबिटीज की कॉम्प्लीकेशन्स से बचाता है.

