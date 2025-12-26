'हर जगह सेंचुरी बना रहा', 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के टैंलेट को देखकर हैरत में भारत का विश्व विजेता खिलाड़ी

Krishnamachari Srikkanth on Vaibhav Suryavanshi: 14 साल की उम्र में ही वैभव सूर्यवंशी ने अपना ऐसा टैलेंट दिखाया जिसने विश्व क्रिकेट के हर एक पूर्व दिग्गजों को चौंका कर रख दिया है. वहीं, भारत के पूर्व खिलाड़ी और 1983 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बयान दिया है और बताया है कि अब वह समय आ गया है कि वैभव को भारतीय टी-20 टीम में मौका मिलना चाहिए. अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, "वैभव हर जगह सेंचुरी बना रहा है, चाहे वह IPL हो, U19 हो, कहीं भी. आप कह सकते हैं कि यह अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ है, लेकिन वह एक अलग कहानी है. यह लड़का सभी तरह के मैचों में सबको धो रहा है. मैंने पिछले साल भी कहा था कि उसे T20 वर्ल्ड कप के लिए जल्दी से टीम में शामिल करना चाहिए. शायद अब इसके लिए बहुत देर हो गई है, लेकिन फिर भी उन्हें उसे टीम में जल्दी शामिल करना चाहिए. इस लड़के में जबरदस्त टैलेंट है, उसे जल्दी से इंडियन टीम में लाना चाहिए."

श्रीकांत ने टीम इंडिया को सूर्यावंशी को न छोड़ने का समर्थन किया

इसके अलावा, श्रीकांत ने इस बात का समर्थन किया कि सेलेक्टर्स जल्द ही सूर्यावंशी और उसके परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे. उन्होंने उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात की जो यह युवा खिलाड़ी दिन-ब-दिन बना रहा है. श्रीकांत ने आगे कहा, "सूर्यावंशी के रिकॉर्ड्स देखिए, वह बिल्कुल अलग लेवल पर है, उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए. उसे जल्द ही टीम में शामिल करना चाहिए. मैंने कुछ खबरें सुनी हैं कि राहुल द्रविड़ ने कहा है कि उसे अब टीम में शामिल करना चाहिए. मैंने यह पिछले IPL के दौरान ही कहा था. कम से कम उसे रिजर्व में रखें और जहां भी संभव हो उसे मौका दें. मैं नहीं चाहता कि वे इस लड़के को छोड़ दें. सच कहूं तो, वह एक शानदार टैलेंट है.'

इससे पहले, सूर्यवंशी, जो ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप कैंपेन में खेलने वाले हैं, उन्होंने इस महीने की शुरुआत में UAE में अंडर-19 एशिया कप में 95 गेंदों में 171 रन बनाए थे. उस पारी के दौरान, बाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने यूथ वनडे में अंबाती रायडू के लंबे समय से चले आ रहे भारत के रिकॉर्ड से सिर्फ छह रन पीछे रह गए थे. रायडू ने 2002 में टॉनटन में इंग्लैंड के खिलाफ 177 रन बनाए थे.