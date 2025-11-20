विज्ञापन
शुगर चेक करने का सही समय क्या है, खाना खाने के कितनी देर बाद शुगर चेक करनी चाहिए? जानें यहां

Blood Sugar Check Karne Ka Time: आज हम आपको घर बैठे ब्लड शुगर लेवल चेक करने का सही समय और आसान तरीका बताने वाले हैं. तो आइए जानते हैं.

Blood sugar kitna hona chahiye?

Blood Sugar Check Karne Ka Time: आज के समय में डायबिटीज एक बेहद आम समस्या बन चुकी है. ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच करना और लेवल जानना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें शुगर चेक करने का सही समय या सही तरीका नहीं पता होता. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको घर बैठे ब्लड शुगर लेवल चेक करने का सही समय और आसान तरीका बताने वाले हैं. तो आइए जानते हैं.

घर पर शुगर चेक करने का सही समय क्या है?

फास्टिंग ब्लड शुगर का सही समय: फास्टिंग शुगर टेस्ट सबसे जरूरी टेस्ट माना जाता है. 

कब करें: इस टेस्ट को सुबह उठने के बाद किसी भी तरह का खाना या चाय, कॉफी लेने से पहले और कम से कम 8 से 10 घंटे के उपवास के बाद करना चाहिए. यह टेस्ट बताता है कि आपका शरीर आराम की स्थिति में शुगर को कैसे कंट्रोल कर रहा है. 

पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर का सही समय: यह टेस्ट यह जानने के लिए किया जाता है कि खाना खाने के बाद आपका शरीर ग्लूकोज को कितनी तेजी से संभालता है. 

कब करें: इस टेस्ट को नाश्ता, दोपहर का खाना या रात का खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, 2 घंटे का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इससे पहले या बाद में टेस्ट करने पर रिपोर्ट गलत हो सकती है. 

रैंडम ब्लड शुगर का सही समय: यह टेस्ट उन लोगों के लिए होता है जिनका शुगर लेवल अचानक बढ़ जाता है, चक्कर आता है या कमजोरी होने लगती है. 

कब करें: इस टेस्ट को दिन में किसी भी समय, खाने के पहले या बाद में किसी किया जा सकता है. यह डॉक्टर को यह समझने में मदद करता है कि आपका ब्लड शुगर कितना अस्थिर है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

