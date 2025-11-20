Amla Ke Nuksan: आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने से लेकर पेट को ठीक रखने में मदद करता है. ज्यादातर लोग शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसे कच्चा, पाउडर, मुरब्बा, जूस या चूर्ण के रूप में अपनी डाइट में शामिल करते हैं, लेकिन आपको पता बता दें कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक भी साबित हो सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को आंवला खाने से पहले दो बार सोचना चाहिए और इसे खाने के क्या नुकसान हैं?

आंवला से कौन सा रोग होता है?

पेट में जलन: आंवला खट्टा होता है और इसमें विटामिन सी की मात्रा भी ज्यादा पाई जाती है. जरूरत से ज्यादा इसे खाने पर कुछ लोगों को पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जिन लोगों का पेट संवेदनशील होता है, उन्हें खाली पेट आंवला खाने से बचना चाहिए.

कब्ज: आंवला में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो पेट के लिए फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो यह कब्ज की समस्या का कारण भी बन सकता है. खासकर जब इसे पाउडर के रूप में लिया जाए और पर्याप्त पानी न पिया जाए, तब आंतों में सूखापन बढ़ सकता है.

ब्लड शुगर: आंवला ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है. डायबिटीज के मरीज जो पहले से दवा ले रहे हैं, अगर वे नियमित रूप से आंवला खाते हैं, तो उनका शुगर लेवल ज्यादा गिर सकता है. इसलिए डायबिटीज के रोगियों को इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और अपने शुगर लेवल को चेक करते रहना चाहिए.

किडनी: आंवला में ऑक्सलेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या रहती है, खासकर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, उनके लिए ज्यादा मात्रा में आंवला खाना नुकसानदायक हो सकता है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करने से स्टोन बनने की संभावना बढ़ सकती है.

