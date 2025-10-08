बार-बार भूलने की बीमारी हो गई है? खाना शुरू कर दें ये

Which Foods Improve Memory: स्ट्रेस, नींद की कमी, मोबाइल या स्क्रीन टाइम का ज्यादा इस्तेमाल करना, पोषक तत्वों की कमी और गलत खान-पान आज की तेज रफ़्तार ज़िंदगी में भूलने की समस्या का कारण बन रहे हैं. उम्र के साथ भूलने की बीमारी एक आम समस्या मानी जाती थी, लेकिन अब ये दिक्कत छोटे बच्चों में भी देखी जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं? लगातार चीजें भूलना केवल याददाश्त की समस्या नहीं है, बल्कि यह दिमाग की फंगक्शनिंग में गिरावट का संकेत भी हो सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो याददाश्त को तेज करने, कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ाने और मानसिक थकान को कम करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप बार-बार चीजें भूल जाते हैं, तो अपनी डाइट में इन चीजों को जरूर शामिल करें.

भूलने की बीमारी किसकी कमी से होती है? | How Do I Gain Memory?

अखरोट: अखरोट ब्रेन फूड के नाम से जाना जाता है. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन ई, और ऐंटीऑक्सीडेंट्स मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देते हैं. ऐसे में अगर आप रोजाना 4 से 5 अखरोट को अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो याददाश्त बढ़ सकती है और मानसिक थकान कम की जा सकती है.

हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों और बथुआ जैसी हरी सब्जियां फोलेट, आयरन, और विटामिन के से भरपूर होती हैं, जो शरीर को कई रोगों से दूर रखने के साथ ही साथ दिमाग को एक्टिव रखने में भी मदद कर सकती हैं. आप इन्हें अपने डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

बादाम: बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप रोज सुबह 5 से 6 भीगे हुए बादाम का सेवन करते हैं तो याददाश्त और कॉन्सन्ट्रेशन दोनों को बढ़ाया जा सकता है.

डार्क चॉकलेट: डार्क चॉकलेट में मौजूद फ्लेवोनॉयड्स ब्रेन ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करें.

