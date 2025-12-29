ब्रेन ट्यूमर और माइग्रेन से होने वाले सिरदर्द में कैसे फर्क करें? डॉक्टर ने बताए पहचानने के आसान 5 तरीके

Headache Symptoms Brain Tumor vs Migraine: सिरदर्द आज के समय की सबसे आम समस्याओं में से एक है. बदलती लाइफस्टाइल, तनाव, नींद की कमी और ज्यादा स्क्रीन टाइम के कारण माइग्रेन की शिकायत लोगों में तेजी से बढ़ रही है. लेकिन, जब सिरदर्द बार-बार हो, बहुत तेज हो या उसके साथ कुछ अलग लक्षण दिखें, तो मन में डर बैठ जाता है, कहीं यह ब्रेन ट्यूमर तो नहीं? यही डर कई लोगों को मानसिक तनाव में डाल देता है.

असल में माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर, दोनों में सिरदर्द होता है, लेकिन इनके कारण और लक्षण काफी अलग होते हैं। सही जानकारी न होने के कारण लोग या तो बेवजह घबरा जाते हैं या फिर गंभीर संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं. इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर के सिरदर्द में फर्क कैसे पहचाना जाए.

एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. अजय चौधरी ने बताया कि कुछ खास लक्षण ऐसे होते हैं, जिनसे ब्रेन ट्यूमर और माइग्रेन के सिरदर्द में अंतर किया जा सकता है. आइए जानते हैं डॉक्टर द्वारा बताए गए 5 अहम तरीके.

माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर के सिरदर्द में अंतर | Difference Between Migraine And Brain Tumor Headaches

1. सिरदर्द का समय और पैटर्न

माइग्रेन:

माइग्रेन का दर्द अक्सर दौरे की तरह आता है. यह कुछ घंटों से लेकर एक-दो दिन तक रह सकता है और फिर अपने आप या दवा से ठीक हो जाता है. माइग्रेन का दर्द आमतौर पर सिर के एक तरफ होता है और धड़कन जैसा महसूस होता है.

ब्रेन ट्यूमर:

डॉ. अजय चौधरी के अनुसार, ट्यूमर से जुड़ा सिरदर्द धीरे-धीरे बढ़ता है और समय के साथ ज्यादा गंभीर होता जाता है. यह रोज होने लगता है और दवाओं से भी पूरी तरह ठीक नहीं होता.

2. सुबह सिरदर्द ज्यादा होना

ब्रेन ट्यूमर में:

यह ब्रेन ट्यूमर का एक बड़ा संकेत माना जाता है. डॉक्टर बताते हैं कि ट्यूमर के कारण होने वाला सिरदर्द अक्सर सुबह उठते ही बहुत तेज होता है. इसकी वजह यह है कि रात के समय दिमाग में दबाव बढ़ जाता है.

माइग्रेन में:

माइग्रेन किसी भी समय हो सकता है सुबह, दोपहर या शाम. यह जरूरी नहीं कि हर बार सुबह ही दर्द हो.

Video: ब्रेन ट्यूमर और माइग्रेन के लक्षण कैसे अलग हैं? जानें डॉक्टर की राय

3. आगे झुकने, खांसने या छींकने से दर्द बढ़ना

डॉ. अजय चौधरी के मुताबिक यह लक्षण ब्रेन ट्यूमर की ओर इशारा कर सकता है.

ब्रेन ट्यूमर में:

अगर सिरदर्द आगे झुकने, खांसने, छींकने या जोर लगाने से बढ़ जाता है, तो यह दिमाग के अंदर बढ़े हुए दबाव का संकेत हो सकता है, जो ट्यूमर की वजह से होता है.

माइग्रेन में:

माइग्रेन का दर्द आमतौर पर इन क्रियाओं से अचानक नहीं बढ़ता. हां, तेज रोशनी या तेज आवाज से दर्द जरूर बढ़ सकता है.

4. उल्टी के बाद आराम मिलना

यह एक ऐसा लक्षण है, जिस पर लोग अक्सर ध्यान नहीं देते.

ब्रेन ट्यूमर में:

डॉ. अजय चौधरी बताते हैं कि ट्यूमर से जुड़े सिरदर्द में उल्टी होने के बाद दर्द में कुछ राहत मिलती है. यह दिमाग के अंदर दबाव कम होने की वजह से होता है.

माइग्रेन में:

माइग्रेन में मतली और उल्टी हो सकती है, लेकिन उल्टी के बाद जरूरी नहीं कि सिरदर्द में राहत मिले.

5. सिरदर्द के साथ अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण

ब्रेन ट्यूमर में:

सिरदर्द के साथ अगर ये लक्षण दिखें, तो सतर्क हो जाना चाहिए:

बार-बार उल्टी

नजर धुंधली होना या डबल दिखना

हाथ या पैर में कमजोरी

बोलने या समझने में दिक्कत

संतुलन बिगड़ना या बार-बार गिरना

दौरे (सीजर्स)

ये सभी संकेत दिमाग के किसी हिस्से पर दबाव पड़ने की वजह से होते हैं.

माइग्रेन में:

कुछ लोगों में माइग्रेन से पहले या दौरान ऑरा के लक्षण दिख सकते हैं, जैसे आंखों के सामने चमक, जिगजैग लाइन दिखना या हल्का सुन्नपन। लेकिन ये लक्षण अस्थायी होते हैं और दर्द खत्म होने के साथ ठीक हो जाते हैं.

माइग्रेन के कॉमन ट्रिगर क्या हैं? | Common Triggers for Migraines?

माइग्रेन अक्सर कुछ कारणों से भड़कता है, जैसे:

तनाव

नींद की कमी

ज्यादा मोबाइल या स्क्रीन का इस्तेमाल

तेज रोशनी या तेज आवाज

कुछ खास फूड्स

ब्रेन ट्यूमर में ऐसा कोई ट्रिगर नहीं होता, दर्द बिना वजह और लगातार बढ़ता जाता है.

डॉक्टर को कब तुरंत दिखाना चाहिए?

अगर सिरदर्द के साथ ये लक्षण हों, तो देर न करें:

सिरदर्द लगातार बढ़ रहा हो

सुबह सिरदर्द बहुत ज्यादा हो

उल्टी के साथ राहत मिलती हो

आगे झुकने या खांसने से दर्द बढ़े

कमजोरी, नजर या बोलने की समस्या हो

माइग्रेन और ब्रेन ट्यूमर दोनों के सिरदर्द में फर्क समझना बेहद जरूरी है. माइग्रेन आमतौर पर एक कंट्रोल और बार-बार आने वाली समस्या है, जबकि ब्रेन ट्यूमर का सिरदर्द धीरे-धीरे गंभीर होता जाता है और इसके साथ अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी जुड़ते हैं.

अगर सिरदर्द आपके रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करने लगे या उसमें ऊपर बताए गए खतरनाक संकेत दिखें, तो खुद से अंदाजा लगाने के बजाय तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लेना ही सबसे सुरक्षित कदम है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)