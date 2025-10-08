विज्ञापन
क्या शुगर में करेला खा सकते हैं? जानिए सच

Karela Benefits For Sugar Patients: तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं डायबिटीज में करेला खा सकते हैं या नहीं?

Does bitter gourd increase sugar levels?

Karela Benefits For Sugar Patients: करेला अपनी कड़वाहट के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके कितने फायदे हैं? औषधीय गुणों से भरपूर करेले को अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो कई रोगों से राहत पा सकते हैं. इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, पोटैशियम, और फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो पेट से लेकर इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है? इसमें मॉमोर्डिसिन, कैरेटिन और पॉलिपेप्टाइड-P जैसे तत्व भी पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं डायबिटीज में करेला खा सकते हैं या नहीं?

करेले से कौन सा रोग ठीक होता है? | How To Reduce Blood Sugar Level Immediately In Hindi?

शुगर के मरीज करेला खा सकते है या नहीं?

करेले में मौजूद कुछ कंपाउंड्स जैसे पॉलीपेप्टाइड-पी (प्लांट इंसुलिन), ग्लाइकोसाइड, चरैन्टिन, कराविलोसाइड्स और विसीन ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं साथ ही, इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में जमा टॉक्सिन्स को निकालने और लिवर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. बता दें करेले का सेवन ब्लड शुगर के साथ-साथ पाचन तंत्र को ठीक रखने, वजन को घटाने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में भी सहायता कर सकता है. 

करेले का सेवन कैसे करें?

करेले को कई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है. तो चलिए जानते हैं इसे अपनी डाइट शामिल करने के तरीके क्या हैं?

  • करेले का रस: सुबह खाली पेट एक ताजा करेले के रस का सेवन करने से फायदा मिल सकता है. अगर जूस की बात करें तो करेले के जूस के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए आप इसे नींबू के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं.
  • करेले की सब्जी: मसालों के साथ पकी हुई करेले की सब्जी स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए एक बढ़िया कॉम्बिनेशन साबित हो सकती है.

