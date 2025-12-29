विज्ञापन

जो भी पढ़ेंगे सब रहेगा याद, बस पढ़ाई से पहले बच्चों को पिला दें ये ब्रेन बूस्टिंग शेक, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए फायदे

Brain Boosting Shake for Memory Power: आज हम आपको ऐसे ब्रेन बूस्टिंग शेक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सेवन पढ़ाई के पहले करने से बच्चों को सब याद रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत हो जाएगी. इसकी जानकारी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

Read Time: 3 mins
Share
जो भी पढ़ेंगे सब रहेगा याद, बस पढ़ाई से पहले बच्चों को पिला दें ये ब्रेन बूस्टिंग शेक, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए फायदे
बच्चों की याददाश्त कैसे बढ़ाएं?
Social Media

Brain Boosting Shake: अधिकतर पेरेंट्स की यह शिकायत रहती है कि बच्चे पढ़ाई तो बहुत करते हैं लेकिन उनको कुछ याद नहीं रहता. इसका मुख्य कारण कमजोर याददाश्त हो सकती है. ऐसे में बच्चों की मेमोरी को मजबूत करना बेहद जरूरी है ताकि वे जो पढ़ें, उसे लंबे समय तक याद रख सकें. अगर आप भी बच्चों की इसी समस्या से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसे ब्रेन बूस्टिंग शेक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सेवन पढ़ाई के पहले करने से बच्चों को सब याद रहेगा, एकाग्रता बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत हो जाएगी. इसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है जो बच्चों के ब्रेन को एक्टिव करती हैं और शरीर के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होती हैं. इसकी जानकारी सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

ब्रेन बूस्टिंग शेक के लिए जरूरी सामग्री

  • 1 पका हुआ केला
  • 5-6 भीगे हुए अखरोट
  • 1 गिलास दूध
  • 1 चम्मच शहद या खजूर
  • 1 चुटकी दालचीनी पाउडर
कैसे बनाएं ब्रेन बूस्टिंग शेक?

न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी बताती हैं कि इस शेक को बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप अखरोट को रातभर या कम से कम 4-5 घंटे पानी में भिगो दें. फिर एक केले, भीगे हुए अखरोट, दूध और शहद या खजूर को ब्लेंडर में डालें. अब इसे अच्छी तरह पीस दें जब तक मिश्रण स्मूद और क्रीमी न हो जाए. इसके बाद ऊपर से थोड़ा दालचीनी पाउडर छिड़कें और इसे ठंडा करके सुबह नाश्ते में या शाम को पढ़ाई से पहले स्नैक के रूप में पी लें.

क्यों है फायदेमंद?

1. केला

केला पढ़ाई के समय इंस्टेंट एनर्जी और नेचुरल ग्लूकोज देता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है.

2. अखरोट

अखरोट में भरपूर मात्रा में ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो याददाश्त, सीखने की क्षमता और एकाग्रता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं.

3. दूध 

दूध प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12 का अच्छा सोर्स होता है. यह दिमाग और नसों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है.

4. दालचीनी

दालचीनी के सेवन से शरीर में ब्लड फ्लो अच्छा होता है और ब्रेन एक्टिव रहता है.

इन बातों का रखें ध्यान
  • जिन बच्चों को लैक्टोज इनटॉलरेंस है, उनके लिए प्लांट-बेस्ड दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • अखरोटों का ज्यादा सेवन न करें, वरना ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है.
  • इसका सेवन सुबह या शाम पढ़ाई से पहले पीना सबसे अच्छा माना जाता है. ध्यान रहे कि इसे रात को देर से न पिएं, इससे पेट में भारीपन महसूस हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle News, Brain Boosting Shake
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com