आमिर खान की सुनील ग्रोवर ने उतारी नकल, एक्टर का आया रिएक्शन, बोले- मैं इसे मिमिक्री नहीं कहूंगा

कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वह बॉलीवुड के सबसे उमदा मिमिक्री आर्टिस्ट हैं. हाल ही में उन्होंने नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपिल शो में आमिर खान की ऐसी नकल उतारी की दर्शक ही नहीं खुद आमिर खान भी उनके फैन हो गए. दरअसल, शो के लेटेस्ट एपिसोड में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे गेस्ट के तौर पर आए थे. जहां सुनील ग्रोवर ने आमिर खान के स्टाइल को पूरी तरह कॉपी किया और ऐसा एक्ट किया कि दर्शक भी ताली बजाए बिना नहीं रह पाए. वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसके बाद अब खुद आमिर खान ने भी सुनील ग्रोवर की तारीफ की है.

सुनील ग्रोवर की मिमिक्री पर बोले आमिर खान

बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में सुनील ग्रोवर के एक्ट पर रिएक्शन देते हुए उनके परफॉर्मेंस की तारीफ की. आमिर खान ने कहा, मैं इसे मिमिक्री नहीं कहूंगा. यह इतना असली था कि ऐसा महसूस हुआ कि मैं खुद को देख रहा हूं. मैंने एक छोटी क्लिप देखी थी. लेकिन अब मैं पूरा एपिसोड देखूंगा. लेकिन जो भी मैंने देखा वह प्राइसलेस था. मैं इतना हंसा कि सांस भी नहीं ले पा रहा था. आगे उन्होंने सफाई दी कि इस एक्ट में किसी भी तरह कि गलत मंशा नहीं थी और मुझे इसमें बहुत मजा आया. उन्होंने कहा, "इसमें बिल्कुल भी कोई बुरा इरादा नहीं था. मैं ही सबसे जोर से हंसा होगा."

सुनील ग्रोवर के आमिर एक्टर ने ऑडियंस का जीता दिल

द ग्रेट इंडियन कपिल शो के एपिसोड में जहां कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे गेस्ट के तौर पर अपनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी को प्रमोट करने पहुंचे थे. जहां एक एक्ट में सुनील ग्रोवर आमिर खान की तरह तैयार होकर उन्हीं के अंदाज में और भाषा का इस्तेमाल करते हुए बात करते हुए नजर आए. शो का यह पार्ट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

गौरतलब है कि द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 4 गेस्ट प्रियंका चोपड़ा के साथ शुरू हुआ था. वहीं कपिल शर्मा, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक, नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह शो की कास्ट के रूप में नजर आ रहे हैं.