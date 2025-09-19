नाभि खिसकने से पेट दर्द, गैस और कब्ज से हो गए हैं परेशान? करिए ये 6 देसी इलाज, मिल सकता है तुरंत आराम

Navel Shift remedy : धरण यानी नाभि खिसकना, जिसे नाभि उतरना या डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, एक ऐसी समस्या है जिसमें नाभि अपने सामान्य जगह से हट जाती है. जिसके चलते पेट दर्द (stomach ache), कब्ज (kabj remedy), दस्त, या बेचैनी जैसी परेशानी आपको महसूस हो सकती है. यह अमूमन भारी सामान उठाने, गलत तरीके से उठने-बैठने, या पेट पर अचानक दबाव पड़ने से हो सकता है. अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आते हैं, तो यहां बताए जा रहे देसी नुस्खे अपना सकते हैं, लेकिन गंभीर स्थिति में डॉक्टर की सलाह मशविरा जरूर लीजिए.

नाभि खिसकने के 6 घरेलू नुस्खे - Nabhi Khisakne ke Achook Gharelu Upay

पिंडली दबाएं - नाभि खिसकने पर दोनों हाथों की मुट्ठियों से पैरों की पिंडली पर लगभग 2 मिनट तक प्रेशर बनाकर रखिए. इससे आपकी नाभि पुरानी जगह पर वापस से आ सकती है.

सौंफ का सेवन - इसमें नुस्खे में आपको अपनी किचन का रुख करना है, और वहां रखे सौंफ को गुड़ के साथ मिक्स करके खा लीजिए. यह नुस्खा भी नाभि उतरने से जुड़ी सभी परेशानी में राहत पहुंचा सकता है.

गर्म पानी की सिकाई - इसमें बस आपको एक बॉटल में गरम पानी भरना है, फिर उससे 10 से 15 मिनट पेट सेकना है. इससे नसों को राहत मिलती है, जिससे दर्द, कब्ज और गैस की परेशानी कम हो सकती है. यह सबसे आसान और असरदार घरेलू उपाय साबित हो सकता है.

अदरक और सूखे आंवले का लेप - इसमें बस आपको सूखे आंवले का आटा बनाकर इसमें अदरक का रस मिक्स कर लीजिए. अब आप इसे अपने नाभि के पास लेप की तरह लगा लीजिए और 2 घंटे के लिए सीधे लेटे रहिए. इससे आपको काफी हद तक लाभ मिल सकता है.

मूंगदाल खिंचड़ी - यह नुस्खा सदाबहार है, जो पेट से जुड़ी परेशानी में लोग जरूर फॉलो करते हैं. मूंग दाल की खिचड़ी खाने से नाभि खिसकने से होने वाले पेट दर्द, दस्त, गैस से आपको आराम मिल सकता है.

पेट की मालिश - नाभि खिसकने पर घर के बड़े बुजुर्ग मालिश का सुझाव जरूर देते हैं. कुछ लोगों को इसको सही जगह पर लाने का तरीका भी मालूम होता है, लेकिन यह किसी एक्पर्ट से ही करवाएं नहीं तो आपको और समस्या भी हो सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)