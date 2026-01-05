विज्ञापन
विशेष लिंक

गाजर का हलवा से जूस और सलाद तक, किस रेसिपी में कौन सी गाजर इस्तेमाल करनी चाहिए? यहां जानिए

Carrot Recipes: मार्केट में कई तरह की गाजर उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं कि गाजर के हलवे से लेकर जूस, सलाद और सब्जी तक किस डिश में कौन सी गाजर सबसे बेहतर रहती है.

Read Time: 4 mins
Share
गाजर का हलवा से जूस और सलाद तक, किस रेसिपी में कौन सी गाजर इस्तेमाल करनी चाहिए? यहां जानिए
Carrot Benefits: गाजर की हर रेसिपी में अलग-अलग रंग की गाजर का इस्तेमाल करना चाहिए.

How to Eat Carrots: सर्दियां आते ही बाजार में गाजर की भरमार दिखने लगती है. कहीं लाल गाजर तो कहीं चमकदार नारंगी गाजर और हम में से ज्यादातर लोग दोनों को एक जैसा समझकर किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि हर गाजर हर रेसिपी के लिए सही नहीं होती? दरअसल, गाजर का रंग सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं बताता, बल्कि उसके स्वाद, मिठास, टेक्सचर और पोषण के बारे में भी इशारा करता है.

कई बार हलवा बनाने में गाजर पानी छोड़ देती है, जूस बहुत फीका लगने लगता है या सलाद में कच्ची गाजर अच्छी नहीं लगती. इन सबकी एक बड़ी वजह होती है गलत गाजर का चुनाव. अगर सही रेसिपी में सही गाजर इस्तेमाल की जाए, तो स्वाद भी दोगुना होता है और सेहत को भी ज्यादा फायदा मिलता है. आइए जानते हैं कि गाजर के हलवे से लेकर जूस, सलाद और सब्जी तक किस डिश में कौन सी गाजर सबसे बेहतर रहती है.

किस रेसिपी में कौन सी गाजर सही है? | Which Type of Carrot is Right for Which Recipe? 

1. गाजर का हलवा

जब बात गाजर के हलवे की आती है, तो लाल देसी गाजर का कोई मुकाबला नहीं. हलवा बनाने के लिए लाल गाजर बेस्ट है. लाल गाजर में नेचुरल मिठास ज्यादा होती है. यह पकने पर जल्दी गलती है और हलवे में अच्छा रंग देती है. दूध और घी के साथ इसका स्वाद ज्यादा गहराई से उभरता है. नारंगी गाजर से भी हलवा बन सकता है, लेकिन वह अक्सर ज्यादा पानी छोड़ देती है और स्वाद उतना रिच नहीं आता.

ये भी पढ़ें: बिना रोटी छोड़े घटेगा वजन! सीख लें सत्तू, बेसन, सोया से बनी प्रोटीन रिच रोटी का फॉर्मूला

2. गाजर का जूस

अगर आप रोज सुबह गाजर का जूस पीते हैं, तो नारंगी गाजर ज्यादा सही मानी जाती है. इसमें बीटा-कैरोटीन ज्यादा होता है, जो आंखों के लिए फायदेमंद है. जूस का रंग ज्यादा ब्राइट और स्वाद हल्का मीठा होता है. कच्ची हालत में भी इसका टेस्ट स्मूद रहता है. लाल गाजर का जूस थोड़ा भारी और मिट्टी जैसा स्वाद दे सकता है, खासकर खाली पेट.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: File Photo

3. सलाद में कौन सी गाजर सही?

सलाद में गाजर कच्ची खाई जाती है, इसलिए उसका क्रंच और हल्का स्वाद जरूरी होता है. नारंगी गाजर ज्यादा क्रिस्प होती है. इसका स्वाद बहुत तेज नहीं होता, इसलिए सब्ज़ियों के साथ बैलेंस बनता है. बच्चों को भी कच्ची नारंगी गाजर ज्यादा पसंद आती . लाल गाजर सलाद में थोड़ी सख्त और तीखी लग सकती है.

4. सब्जी और स्टर-फ्राई में क्या चुनें?

अगर आप गाजर की सूखी सब्जी, मिक्स वेज या स्टर-फ्राई बना रहे हैं, तो यहां दोनों गाजर इस्तेमाल हो सकती हैं. लाल गाजर से सब्ज़ी में हल्की मिठास आती है. नारंगी गाजर जल्दी पकती है और रंग अच्छा देती है. अक्सर दोनों को मिलाकर बनाई गई सब्ज़ी स्वाद और पोषण दोनों में संतुलित रहती है.

ये भी पढ़ें: क्या संतरे का जूस पीना वाकई सेहतमंद है? फायदे और नुकसान के साथ जानें घर पर बनाने का सही तरीका

5. सूप और उबली रेसिपी के लिए कौन सी गाजर?

सूप, प्यूरी या उबली हुई डिश में नारंगी गाजर ज्यादा पसंद की जाती है. यह जल्दी सॉफ्ट हो जाती है. ब्लेंड करने पर स्मूद टेक्सचर देती है. स्वाद हल्का और क्रीमी लगता है. लाल गाजर सूप में कभी-कभी ज्यादा गाढ़ी और भारी हो सकती है.

6. बच्चों और बुजुर्गों के लिए कौन सी गाजर?

बच्चों के लिए: नारंगी गाजर (हल्का स्वाद, आसान पाचन)
बुजुर्गों के लिए: उबली या पकी हुई लाल गाजर (आयरन और फाइबर)

गाजर चुनते समय ध्यान रखें ये बातें:

  • बहुत ज्यादा चमकदार या कटी-फटी गाजर न लें.
  • हलवा और पकाने के लिए ताजी, पतली लाल गाजर बेहतर होती है.
  • जूस और सलाद के लिए सख्त और रसदार नारंगी गाजर चुनें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Carrot Benefits, Carrot Recipes, Types Of Carrots, Carrot Nutrition, How To Eat Carrots, Carrot Health Benefits, Orange Vs Yellow Vs Black Carrot, Carrot Juice Benefits, Carrot Salad Recipe, Which Carrot Is Best For Juice, Best Carrot Variety For Halwa, Carrot Color Benefits, How To Use Different Colored Carrots, Carrot Recipes Indian, Benefits Of Orange Carrots, Black Carrot Benefits, Yellow Carrot Recipes
Get App for Better Experience
Install Now