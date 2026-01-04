विज्ञापन

धुरंधर की रिलीज के 30 दिन बाद अनुराग कश्यप ने दिया रिव्यू, इन दो डायलॉग्स को बताया 'प्रोपेगेंडा'

डायरेक्टर एक्टर अनुराग कश्यप ने रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि धुरंधर में उनकी परफॉर्मेंस फेवरेट रही है.

धुरंधर की रिलीज के 30 दिन बाद अनुराग कश्यप ने दिया रिव्यू, इन दो डायलॉग्स को बताया 'प्रोपेगेंडा'
अनुराग कश्यप ने धुरंधर के आदित्य धर और रणवीर सिंह की तारीफ
नई दिल्ली:

आदित्य धर की धुरंधर इन दिनों हर तरफ छाई हुई है. रणवीर सिंह की स्पाई के रोल में इंटेंस परफॉर्मेंस हो या अक्षय खन्ना का खूंखार विलेन अवतार फैंस को काफी पसंद आ रहा है. धुरंधर की कहानी पाकिस्तान पर सेट है, जिसमें जासूसी, देशभक्ति और भारतीय जासूसों का पर्सनल स्ट्रगल की कहानी एक्शन के साथ दिखाई गई है. इसीलिए ऑडियंस और क्रिटिक्स को यह फिल्म काफी भा रही है. इसी बीच फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने भी धुरंधर का डिटेल्ड रिव्यू दिया है.

अनुराग कश्यप ने दिया धुरंधर का रिव्यू

लेटरबॉक्सड में अनुराग कश्यप ने लिखा कि धुरंधर की खुशबू ने परफेक्ट काम किया है. उन्होंने लिखा, एक जासूस तब तक जासूस नहीं है जब तक उसमें दुश्मन के लिए नफरत और आक्रोश नहीं है. एक सोल्जर तब तक सोल्जर नहीं हो सकता अगर उसके अंदर दुश्मन के लिए आक्रोश नहीं है. इन दो चीजों के लिए मुझे कोई इश्यू नहीं है.

धुरंधर में अनुराग कश्यप को ये डायलॉग नहीं आए पसंद

दो पल, जो डायरेक्टर को पसंद नहीं आए वह था जब आर माधवन का किरदार अजय सान्याल कहता है, एक दिन ऐसा आएगा जब जो देश के बारे में कुछ सोचेगा. वहीं दूसरा था जब वीर सिंह कहते हैं, ये नया इंडिया है. इन दो लाइनों को अनुराग कश्यप प्रोपगेंडा डायलॉग कहते हैं. लेकिन वह कहते हैं कि वह फिल्म के शानदार एग्जीक्यूशन के लिए उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं.

प्रोपेगेंडा फिल्म का किया जिक्र

अनुराग कश्यप हॉलीवुड क्लासिक्स से फिल्म की तुलना करते हुए फिल्ममेकिंग की तारीफ करते हुए लिखते हैं, अगर आपने द हर्ट लॉकर, जीरो डार्क थर्टी और हाउस ऑफ डायनामाइट पसंद की हैं, जो यूएसए के बारे में ऑस्कर विनिंग प्रोपेगेंडा फिल्म हैं. मैं दो प्रोपेगेंडा डायलॉग को इग्नोर करता हूं और मुझे फिल्ममेकिंग और फिल्ममेकर की ज़िद बहुत पसंद आई.

रणवीर सिंह और आदित्य धर की तारीफ में अनुराग कश्यप ने कही ये बात

रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस को फेवरेट बताते हुए अनुराग कश्यप ने तारीफ की और आदित्य धर के बारे में उन्होंने कहा, मैं आदित्य धर को नेशनल अवॉर्ड फिल्म बूंद से जानता हूं. यह उनकी राजनीति है. सच्ची राजनीति, आप इससे सहमत हों या ना हों. वह आदमी सच्चा है. दूसरों की तरह मौका परस्त नहीं है.

धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ पार की कमाई

बता दें, धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, जिसने 30 दिनों में 1200 करोड़ पार की कमाई हासिल दुनियाभर में कर ली है. जबकि भारत में यह आंकड़ा 750 करोड़ पार हो चुका है. वहीं 19 मार्च को धुरंधर का सीक्वल यानी धुरंधर 2 रिलीज होनी है.

