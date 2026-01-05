डोनाल्ड ट्रंप बोले- मोदी बहुत अच्छे व्यक्ति... लेकिन साथ ही दे दी टैरिफ वाली चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ताजा चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर नई दिल्ली ने रूसी तेल का आयात जारी रखा तो वाशिंगटन उस पर टैरिफ बढ़ा देगा. ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा व्यक्ति बताते हुए दावा किया कि "वह जानते थे कि मैं खुश नहीं था" और नई दिल्ली "मुझे खुश करना" चाहती थी. ट्रंप ने रविवार को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं."

अमेरिका के कमांडर-इन-चीफ ने दावा किया कि भारत ने रूस से अपनी तेल खरीद काफी कम कर दी है. ट्रंप ने यहां कहा, "मूल रूप से वे मुझे खुश करना चाहते थे... पीएम मोदी बहुत अच्छे आदमी हैं. वह अच्छे आदमी हैं. उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं हूं. मुझे खुश करना जरूरी है. वे व्यापार करते हैं और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं."

ट्रंप की चेतावनी की टाइमिंग

ट्रंप की नई चेतावनी रूस के साथ नई दिल्ली के ऊर्जा व्यापार को लेकर वाशिंगटन में बढ़ती जांच के बीच आई है. भारत ने लगातार अपनी घरेलू ऊर्जा जरूरतों के लिए आवश्यक तेल खरीद का बचाव किया है. यह टिप्पणी ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के कुछ ही सप्ताह बाद आई है, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने टैरिफ से संबंधित तनाव के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में गति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया था.

यह कॉल लंबे समय से चले आ रहे व्यापार तनाव को हल करने के उद्देश्य से भारतीय और अमेरिकी अधिकारियों के बीच वार्ता के एक नए दौर की शुरुआत के साथ मेल खाती है. पिछले साल की शुरुआत में बातचीत शुरू हुई लेकिन अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर टैरिफ लगाए जाने के बाद इसमें व्यवधान आया. अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है.

हाल ही में, भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी लंबे समय तक व्यापार समझौते पर बातचीत के बीच पीएम मोदी के लिए ट्रंप की प्रशंसा का हवाला दिया था. एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने भारत को "एक अद्भुत देश" बताया और कहा कि अमेरिका को मोदी के रूप में "एक महान मित्र" मिला है."

यह भी पढ़ें: 'समझौता संभव है', ट्रंप और भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर NDTV से बोले फरीद जकारिया



