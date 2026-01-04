विज्ञापन

31 की उम्र में शार्क टैंक इंडिया के नए जज ने नेटवर्थ में छोड़ा सबको पीछे, 8 साल में 3,970 करोड़ है नेटवर्थ

शार्क टैंक इंडिया में 5 नए जज सीजन 5 में नजर आने वाले हैं, जिसमें से एक बिजनेसमैन हार्दिक कोठिया ऐसे हैं, जो सबसे ज्यादा नेटवर्थ रखते हैं.

शार्क टैंक इंडिया के नए जज हैं हार्दिक कोठिया

शार्क टैंक इंडिया स्टार्टअप शो है, जिसका पांचवा सीजन 5 जनवरी से सोनी टीवी पर शुरू हो रहा है. इस बार शो में पुराने जज विराज बहल, कुणाल बहल, अमित जैन, रितेश अग्रवाल, पीयूष बंसल, नमिता थापर, अमन गुप्ता, विनिता सिंह और अनुपम मित्तल के अलावा पांच नए जज शामिल होने वाले हैं. लेकिन एक जज है, जिसके नेटवर्थ ने नए से लेकर पुराने जज को भी पछाड़ दिया है. हैरानी की बात यह है कि इस नए जज की उम्र केवल 31 साल की है और उन्होंने 8 साल में 7000 करोड़ के बिजनेस बना दिया है. यह और कोई नहीं रेजॉन सोलर के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हार्दिक कोठिया हैं.

कौन हैं हार्दिक कोठिया

हार्दिक कोठियादेश के यंगेस्ट बिलिनेयर में शामिल हैं, जिनका नेटवर्थ टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, 3,970 करोड़ बताया गया है. वहीं कहा जाता है कि उनका बिजनेस 7000 करोड़ तक का है. इसके चलते शार्क टैंक इंडिया के सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाले बिजनेसमैन हार्दिक कोठिया है.

शार्क टैंक इंडिया में आए 5 नए जज

गौरतलब है कि शो में 5 नए जज दिखने वाले हैं, जिनके हार्दिक कोठिया के अलावा फिक्सडर्मा इंडिया की सीईओ शैली मेहरोत्रा, मिनिमलिस्ट के सह-संस्थापक मोहित यादव, होनासा कंज्यूमर लिमिटेड के सीईओ और सह-संस्थापक वरुण अलघ , जेटसेटगो एविएशन की संस्थापक कनिका टेकरीवाल और मास्टर्स यूनियन और टेट्रा के संस्थापक प्रथम मित्तल हैं, जिन्हें पुराने जजों के साथ नए उद्यमियों को अपने बिजनेस में निवेश के लिए आश्वस्त करना होगा.

