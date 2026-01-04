फ्लाइट में पावर बैंक लेकर जा रहे हैं तो ध्यान दें, DGCA ने बदल दिया ये नियम... जानें क्यों लिया फैसला?

Power Bank Ban on Flights: हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) ने फ्लाइट में पावर बैंक चार्ज करने और सीट के पावर सिस्टम से जोड़ने पर रोक लगा दी है. यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि हाल ही में लिथियम बैटरी में आग लगने की घटनाएं सामने आईं. अब पावर बैंक सिर्फ हैंड बैग में रखा जा सकता है, लेकिन फ्लाइट में चार्ज करना पूरी तरह से मना है.

क्यों लिया गया यह फैसला?

DGCA ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि लिथियम बैटरी आग लगने का बड़ा कारण बन सकती है. ओवरहेड बिन में रखे पावर बैंक तक पहुंचना मुश्किल होता है, जिससे आग लगने पर समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती. इसी वजह से फ्लाइट में पावर बैंक चार्ज करने पर रोक लगाई गई है.

DGCA की नई एडवाइजरी जारी

DGCA ने एयरक्राफ्ट में लिथियम बैटरी की सुरक्षा को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है, जो दिसंबर से लागू हुई. इसमें एयरलाइंस को लिथियम बैटरी ले जाने के लिए सेफ्टी रिस्क असेसमेंट करने, ऑनबोर्ड अनाउंसमेंट से यात्रियों को जागरूक करने और पावर बैंक व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आग लगने की घटनाओं को रोकने पर जोर दिया है. केबिन बैगेज में पावर बैंक और स्पेयर बैटरी की सख्त मॉनिटरिंग, केबिन क्रू की ट्रेनिंग का रिव्यू और यात्रियों को डिवाइस में ओवरहीटिंग या धुआं दिखने पर तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी.

लिथियम बैटरी क्यों खतरनाक है?

लिथियम बैटरी में आग लगने का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि यह अपने आप नहीं बुझती. खराब क्वालिटी, ओवरचार्जिंग या शॉर्ट सर्किट से बैटरी में आग लग सकती है. यह आग बहुत एनर्जेटिक होती है और डिवाइस फट भी सकते हैं. इसलिए फ्लाइट में इनका इस्तेमाल बेहद जोखिम भरा है.

दुनिया की एयरलाइंस भी कर चुकी हैं बैन

एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइंस, कैथे पैसिफिक और कतर एयरवेज जैसी कई एयरलाइंस पहले ही फ्लाइट में पावर बैंक के इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी हैं. यात्रियों को सिर्फ 100 वॉट घंटे से कम क्षमता वाले पावर बैंक ले जाने की अनुमति है, लेकिन उन्हें चार्ज करना सख्त मना है.

एविएशन एक्सपर्ट्स की चेतावनी

विशेषज्ञों का कहना है कि एयरलाइंस को हैंड बैग के नियमों का सख्ती से पालन कराना चाहिए. अक्सर ओवरहेड बिन भर जाने पर हैंड बैग को कार्गो होल्ड में रखा जाता है, जिसमें पावर बैंक हो सकते हैं. यह सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है.

