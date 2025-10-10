बालों का झड़ना टूटना कैसे रोकें, जानिए यहां 4 एकदम सरल तरीके

Hair fall stop remedy : बालों का झड़ना एक आम समस्या है, जो मौसम में होने वाले बदलावों के कारण शुरू हो सकती है और अपने आप ठीक भी. लेकिन बालों के झड़ने, टूटने की समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई है फिर तो चिंता की बात है. इसका मुख्य कारण खराब खान-पान और बढ़ता प्रदूषण हो सकता है. इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशन भी वजह बन सकती हैं.

हालांकि, समय रहते किसी भी समस्या का उपाय ढूंढकर उसपर काम करना शुरू कर दिया जाए तो निजात आसानी से मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं बालों का झड़ना और टूटना रोकने के लिए 4 असरदार तरीके...

1- सही डाइट करें शामिल

अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन खासकर विटामिन ए, सी, डी, ई और मिनरल्स, जैसे- आयरन, जिंक, बायोटिन से भरपूर चीजें शामिल करें. अंडे, पालक, दालें, नट्स, दही, पनीर, फल और हरी सब्जियां आपके बालों के लिए सुपरफूड्स हैं.

ज्यादा तला-भुना और प्रोसेस्ड फूड खाने से बचें, क्योंकि ये आपके बालों को कमजोर बना सकते हैं. सही खानपान से आपके बाल जड़ से मजबूत होते हैं, जिससे उनका टूटना अपने आप कम हो जाता है.

2- बालों को प्यार से धोएं और सुलझाएं

बालों को धोते और सुलझाते समय हम अक्सर बहुत जल्दबाजी करते हैं, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचता है.

बालों को हल्के गुनगुने पानी से धोएं और सल्फेट-फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करें. शैम्पू को सीधे बालों पर लगाने की बजाय थोड़ा पानी मिलाकर पतला कर लें. बालों को रगड़ने की बजाय उंगलियों से हल्के हाथों से मसाज करें.

शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना न भूलें. यह बालों की नमी को बनाए रखता है और उन्हें उलझने से बचाता है. कंडीशनर सिर्फ बालों की लंबाई पर लगाएं, जड़ों में नहीं.

गीले बाल सबसे कमजोर होते हैं. उन्हें कंघी करने की बजाय, पहले हल्के हाथों से तौलिए से सुखा लें. फिर चौड़े दांतों वाली कंघी से धीरे-धीरे सुलझाएं, नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए.

3- तनाव लेने से बचें

जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका शरीर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स बनाता है जो हेयर ग्रोथ को रोक सकते हैं, जिससे बाल समय से पहले झड़ने लगते हैं.

अपनी दिनचर्या में कुछ देर मेडिटेशन, योग या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज को शामिल करें. अपनी पसंद की कोई हॉबी अपनाएं, जैसे किताबें पढ़ना या संगीत सुनना. पर्याप्त नींद लेना भी बहुत जरूरी है. खुद को शांत रखने के तरीके ढूंढें.

4- हीट और केमिकल से दूरी

आजकल हेयर स्टाइलिंग के लिए हीट टूल्स (जैसे स्ट्रेटनर, कर्लर, हेयर ड्रायर) और केमिकल ट्रीटमेंट (जैसे कलरिंग, पर्मिंग) का चलन बहुत बढ़ गया है. ये चीजें आपके बालों को तुरंत अच्छा दिखा सकती हैं, लेकिन लंबे समय में उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाती हैं. अगर बहुत जरूरी हो, तभी हीट टूल्स का इस्तेमाल करें और हमेशा हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे जरूर लगाएं.

इन बातों का रखें ध्यान

ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट्स से दूर रहें. अगर आप अपने बालों को कलर करना चाहते हैं, तो नैचुरल हेयर कलर का इस्तेमाल करें या कम केमिकल वाले ऑप्शन्स को चुनें.

महीने में एक या दो बार घर पर बने हेयर मास्क लगाएं, जैसे दही और अंडे का मास्क या नारियल तेल और एलोवेरा का मास्क.

