करवाचौथ पर चमकता चेहरा चाहिए तो मेकअप से पहले कर लीजिए ये काम...

Karwachauth skin care tips : करवाचौथ का दिन हर सुहागिन के लिए खास होता है. इस दिन विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए निराजल व्रत रखती हैं, और रात को चांद देखकर पति के हाथों पानी पीकर व्रत खोलती हैं. इस दिन का इंतजार महिलाएं पूरे साल करती हैं. करवाचौथ के दिन महिलाएं पूरा 16 सिंगार करके पूजा करती हैं. चाहती हैं इस खास दिन उनका चेहरा चांद की तरह खिल जाए. लेकिन व्रत की तैयारियां और भागदौड़ उनके चेहरे को थका देता है. लेकिन आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए यहां पर कुछ ऐसी टिप्स दे रहे हैं, जिससे आपके चेहरे की चमक फिकी नहीं पड़ेगी..बस आपको मेकआप करने से पहले कुछ आसान से काम करने हैं.

मेकअप से पहले आंखों को करें रिलैक्स

आंखों पर ठंडे खीरे की स्लाइस रखकर दस मिनट के लिए रेस्ट दीजिए. इससे आई रिलैक्स होंगी और थकान दूर होगी.

फेस हेयर हटाएं

फेस हेयर को हटाने के लिए आप फेस रेजर का यूज करें, इससे चेहरे की चमक दोगुनी हो जाएगी और मेकअप भी अच्छे से सेट होगा.

स्क्रबिंग कर लीजिए

मेकअप से पहले चेहरे की स्क्रबिंग कर लीजिए. इससे सारे डेड स्किन रिमूव हो जाएंगी और फेस पर इंस्टैंट ग्लो आएगा.

ब्राइट कलर लिपस्टिक लगाएं

फिर आप ब्राइट कलर की लिपस्टिक को लगाएं. वहीं, अगर आप ट्रेंड को फॉलो करना चाहती हैं तो फ्यूशिया पिंक, मरून, चेरी रेड, ब्रिक रेड जैसे कलर भी चुन सकती हैं. इससे चेहरे पर चमक आएगी.

मॉइश्चराइजर लगाइए

पानी न पीने की वजह से स्किन पर रूखापन दिख सकता है. इसलिए सुबह में कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर चेहरे पर कॉटन पैड से लगाइए, फिर गुनगुने पानी से वॉश करके मॉइश्चराइजर लगाइए. इससे रूखापन दूर होगा.

