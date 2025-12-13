विज्ञापन
बालों का झड़ना रोकने के लिए आंवला और एलोवेरा का उपयोग कैसे करें?

Is Aloe Vera And Amla Good For Hair: यहां जानें आंवला और एलोवेरा को एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बालों का झड़ना रोका जा सके और बाल स्वस्थ, घने और मजबूत बने रहे. 

बालों का झड़ना रोकने के लिए आंवला और एलोवेरा का उपयोग कैसे करें?
आंवला को बालों में कैसे लगाएं?

Is Aloe Vera And Amla Good For Hair: बढ़ते प्रदूषण, गलत आहार और तनाव के कारण बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है. महिलाओं से लेकर पुरुषों तक है कोई इस समस्या से परेशान हैं. अगर आप भी इस दिक्कत से परेशान हैं और राहत पाना चाहते हैं, तो बाजार के प्रोडक्ट्स को नहीं घरेलु उपचार को अपनाएं. आंवला और एलोवेरा जैसे प्राकृतिक और आयुर्वेदिक तत्व बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. ये दोनों ही ऐसे गुणों से भरपूर हैं जो बालों को अंदर से पोषण देकर झड़ना रोकने में मदद करते हैं. यहां जानें आंवला और एलोवेरा को एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि बालों का झड़ना रोका जा सके और बाल स्वस्थ, घने और मजबूत बने रहे. 

आंवला को बाल घने करने में कितना समय लगता है?

आंवला के फायदे: आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और आयरन से भरपूर है. जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं. आंवला बालों की जड़ों को पोषण देता है, डैंड्रफ और स्कैल्प इन्फेक्शन को दूर रखता है और बालों का झड़ना कम करता है.

एलोवेरा के फायदे: एलोवेरा जेल प्रोटीन, विटामिन ए, सी,  ई और जिंक पाए जाते हैं, जो बालों को हाइड्रेट करते हैं और उन्हें सॉफ्ट बना सकते हैं. एलोवेरा स्कैल्प की खुजली और डैंड्रफ को खत्म कर सकता है. नियमित रूप से इसका उपयोग बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकता है और उन्हें चमकदार बना सकता है.

कैसे लगाएं?

एक बाउल में आंवला पाउडर और एलोवेरा जेल को  मिलाकर इसमें नारियल तेल डालें और एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों की लंबाई पर 30 से 40 मिनट तक लगाएं फिर हल्के शैम्पू से धो लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

