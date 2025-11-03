चावल के पानी में मिलाएं ये चीज, बालों का झड़ना और डैंड्रफ दोनों से मिलेगा छुटकारा

Home Remedies For Winter Hair Problems: सर्दियों में बालों की समस्याएं काफी बढ़ जाती हैं. चाहे बालों का झड़ना हो या डैंड्रफ ठंड के महीनों में इन दोनों हेयर प्रोब्लम्स से बचना मुश्किल होता है. प्रदूषण, तनाव, हार्मोनल बदलाव और केमिकल वाले हेयर प्रोडक्ट्स बालों को कमजोर बना देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में ही एक ऐसा घरेलू उपाय मौजूद है जो इन दोनों समस्याओं से राहत दिला सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं चावल के पानी की और उसमें मिलाई जाने वाली एक खास चीज की, जो इसे और भी असरदार बना देती है. यह नुस्खा न सिर्फ बालों को झड़ने से रोकता है, बल्कि डैंड्रफ को भी जड़ से खत्म करने में मदद करता है.

बालों के लिए कैसे फायदेमंद है चावल का पानी? | How is rice water beneficial for hair?

चावल का पानी यानी जो चावल धोते या उबालते समय निकलता है. इसमें मौजूद अमीनो एसिड, विटामिन B, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स बालों की जड़ों को पोषण देते हैं.

ये भी पढ़ें: जोड़ों में होता है दर्द, तो गर्म दूध में ये मसाला मिलाकर पिएं रोज, हड्डियां बनेंगी लोहे जैसी मजबूत

बालों के लिए चावल के पानी के फायदे | Benefits of Rice Water for Hair

बालों को मजबूत बनाता है.

स्कैल्प को हाइड्रेट करता है.

बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है.

बालों में चमक लाता है.

डैंड्रफ को कम करता है.

बालों पर कैसे करें चावल के पानी का इस्तेमाल? | How to Use Rice Water on Hair?

चावल के पानी में मिलाएं नीम का रस या पेस्ट

नीम को आयुर्वेद में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल औषधि माना गया है. जब आप चावल के पानी में नीम मिलाते हैं, तो यह मिश्रण डैंड्रफ और बालों के झड़ने दोनों पर डबल असर करता है.

नीम के फायदे:

स्कैल्प की सफाई करता है.

फंगल इंफेक्शन से बचाता है.

डैंड्रफ को जड़ से खत्म करता है.

बालों की जड़ों को मजबूत करता है.

खुजली और जलन से राहत देता है.

कैसे बनाएं यह घरेलू हेयर टॉनिक?

सामग्री:

1 कप चावल का पानी (धोने या उबालने के बाद बचा हुआ)

2 चम्मच नीम का रस या 1 चम्मच नीम पेस्ट

वैकल्पिक: 1 चम्मच एलोवेरा जेल (अगर बाल बहुत रूखे हैं)

देसी नुस्खा बनाने की विधि:

चावल का पानी ठंडा होने दें.

उसमें नीम का रस या पेस्ट मिलाएं.

चाहें तो थोड़ा एलोवेरा जेल भी मिला सकते हैं.

इस मिश्रण को बालों की जड़ों और स्कैल्प पर लगाएं.

30–40 मिनट तक छोड़ दें और फिर माइल्ड शैम्पू से धो लें.

हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करें.

ये भी पढ़ें: Delhi NCR के लोग रोजाना पी रहे 11 सिगरेट! नवजात से लेकर बुजुर्ग तक को बीमार बना रहा AQI

कैसे काम करता है ये नुस्खा?

चावल का पानी बालों को प्रोटीन और मिनरल्स देता है, जिससे बाल मजबूत होते हैं.

नीम स्कैल्प को बैक्टीरिया और फंगस से बचाता है, जिससे डैंड्रफ नहीं होता.

दोनों मिलकर स्कैल्प का pH बैलेंस करते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है.

इन बातों का ध्यान रखें:

नीम का रस बहुत तेज होता है, इसलिए पहले पैच टेस्ट करें.

चावल का पानी ज्यादा पुराना न हो, ताजा या 1 दिन पुराना ही इस्तेमाल करें.

अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो डॉक्टर से सलाह लें.

बहुत ज्यादा मात्रा में लगाने से बाल चिपचिपे हो सकते हैं, संतुलन रखें.

बालों का झड़ना और डैंड्रफ जैसी समस्याएं आजकल आम हैं, लेकिन उनका समाधान भी हमारे घर में ही मौजूद है. चावल के पानी और नीम का यह मिश्रण एक सस्ता, असरदार और प्राकृतिक उपाय है, जिसे आप आसानी से अपना सकते हैं.

Watch Video: ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षण, कारण और इलाज | Brain Tumor In Hindi

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)