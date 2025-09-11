आयुर्वेद एक्सपर्ट ने बताया 100 साल तक जीने का जादुई उपाय, बस ये काम करने से मिलेगा हर बीमारी से छुटकारा

Ayurvedic Tips For Longevity: अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सेहत का ठीक होना जरूरी है और सेहत तभी ठीक होगी, जब आपका खान-पान और लाइफस्टाइल अच्छ होगा. आज के समय में लोगों में 60 साल की उम्र से ही कई जानलेवा बीमारियां देखने को मिलती है. क्योंकि, ज्यादातर लोग खराब रूटीन और खान-पान को फॉलो कर रहे हैं. ऐसे में आयुर्वेद में कई ऐसे तरीके बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करने के बाद लंबा जीवन जी सकते है. इस बारे में सीपीयू-पीएसआई सेंटर फॉर ट्रेडिशन टोनल मेडिसिन, योग और संस्कार के डायरेक्टर प्रोफेसर राम अवतार कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं जा रहे हैं.

100 साल से ज्यादा कैसे जिएं? (How to Live More Than 100 Years?)

प्रोफेसर राम अवतार ने बताया अगर आप आयुर्वेद के अनुसार, भोजन और रूटीन को फॉलो करते हैं, तो यकीनन 100 साल से ज्यादा जी पाएंगे. इसी के साथ अपने जीवन में गाय के घी का इस्तेमाल खूब करें. इससे आपकी सेहत भी बनेगी और उम्र भी बढ़ेगी. उन्होंने कहा, अगर आपको दिमाग तेज करना है या चश्मा हटाना है, तो रात को सोते समय गाय के घी नाक में दो-दो बूंद डालकर सो जाएं. इसी के साथ आप नाभि में गाय का घी लगा सकते हैं. ऐसा करने से आपको हर बीमारी से छुटकारा मिल सकता है.

देसी गाय का दूध पीएं

प्रोफेसर राम अवतार ने कहा, अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो देसी गाय का दूध ही पीएं. इससे आपको काफी फायदा मिलेगा. देसी गाय का दूध भले ही पतला होता है, लेकिन इसे बच्चों के लिए काफी अच्छा माना गया है. इसी के साथ उन्होंने कहा, अगर आप आयुर्वेद से जुड़े कई नियमों का पालन करते हैं और बच्चों को गर्भ में भी संस्कार देना शुरू कर दें, तो इंसान 100 साल से भी ज्यादा जी पाएगा.

आयुर्वेद के अनुसार, 100 साल तक जीने के लिए एक सख्त रूटीन फॉलो करने के बारे में बताया गया है. इसी के साथ बिना मिलावट के भोजन करने के लिए कहा गया है और सेल्फ केयर पर फोकस और पॉजिटिव सोच बनाए रखना जरूरी है.

