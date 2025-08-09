डॉक्टर ने बताया कौन से फल खाने से चश्मा उतर सकता है! जानें किस रंग फल और सब्जियां खाएं

विज्ञापन
Eyesight Diet: अगर आप भी अपनी आंखों को हेल्दी रखने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो इन 3 रंगों के फल और सब्जियों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Eyesight Diet: आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए फल.

आज के समय में आंखों से जुड़ी समस्याएं काफी देखने को मिलती हैं. दरअसल इसकी एक वजह आज डिजिटल की दुनिया है. हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है और लोगों का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन बढ़ रहा है. वहीं ज्यादा लंबा समय स्क्रीन पर बिताने से आंखों को सबसे ज्यादा असर पड़ता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं डाइट में कुछ चीजों को शामिल कर आंखों को हेल्दी रखा जा सकता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. आइए इस बारे में हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा से विस्तार से जानते हैं.

आंखों खराब होने के कारण- (Causes of bad eyesight)

द विजन काउंसिल, अमेरिका के अनुसार, 10,000 से अधिक वयस्कों पर किए गए एक हालिया सर्वे में पाया गया कि 65 प्रतिशत अमेरिकी कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य डिजिटल डिवाइस का उपयोग करते समय आंखों से जुड़े लक्षणों का अनुभव करते हैं - जैसे कि सूखी, चिड़चिड़ी आंखें, धुंधली दृष्टि, आंखों की थकान और सिरदर्द आदि.

किस फल को खाने से कब उतर सकता है चश्मा- When can you get rid of glasses by eating which fruit

डॉक्टर अनुसार, ऐसा कोई फल नहीं है, जिसे खाने के बाद आपका चश्मा तुरंत उतर जाएगा, लेकिन लाल, ऑरेंज या पीले रंग की सब्जियां और फल होते हैं ये तीनों रंगों के फल और सब्जियां खाने से आंखों की हेल्थ को काफी लाभ पहुंचेगा. क्योंकि उनमें विटामिन A यानी बीटा कैरोटीन बहुत अच्छा होता है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. ऐसे में अपनी डाइट का अच्छे ध्यान रखें और साथ ही स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए और समय- समय पर अच्छे से आंखों को धोना चाहिए. आंखों को आराम देने के लिए सही समय पर सोना जरूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

