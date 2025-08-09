विज्ञापन
विशेष लिंक

इन समस्याओं के लिए काल है कृष्ण सारिवा, जानें फायदे और इस्तेमाल का तरीका

Krishnasaariva Benefits: कृष्ण सारिवा का उपयोग पारंपरिक रूप से त्वचा रोगों, दस्त, उपदंश, अपच, बुखार, और गठिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
इन समस्याओं के लिए काल है कृष्ण सारिवा, जानें फायदे और इस्तेमाल का तरीका
Krishnasaariva Benefits: त्वचा रोगों से लेकर पाचन तक जाने कृष्ण सारिवा के अद्भुत लाभ.

Krishnasaariva Health Benefis: कृष्ण सारिवा एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी है, जिसे आम भाषा में 'अनंतमूल' भी कहते हैं. इसका एक और नाम भारतीय 'सारसपैरिला' भी है. यह एक जड़ होती है, जिसके पौधे का वैज्ञानिक नाम 'इचनोकार्पस फ्रूटेसेंस' है. कृष्ण सारिवा का उपयोग पारंपरिक रूप से त्वचा रोगों, दस्त, उपदंश, अपच, बुखार, और गठिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है. 

यह पौधा 'एपोसाइनेसी परिवार' से संबंधित है. चरक संहिता में इसका उल्लेख 'अनन्ता' के रूप में किया गया है, इसे वात-पित्त शामक, रक्तशोधक और ज्वरहर गुणों से युक्त माना गया है. इसका काढ़ा पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही बार-बार होने वाले बुखार (जैसे मलेरिया और टाइफाइड) कम होते हैं.

कैसे करें कृष्ण सारिवा का इस्तेमाल- (How To Use Krishnasaariva)

यह अपच, पेट की गड़बड़ी और दस्त जैसी समस्याओं को ठीक करने में सहायक है. यह पाचन शक्ति को बेहतर बनाने में भी मदद करता है, साथ ही इसकी जड़ को पानी में उबालकर काढ़ा बनाया जाता है, जिसका उपयोग बुखार और रक्त शोधन के लिए किया जाता है.

ये भी पढ़ें- विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है, डॉक्टर से जानें लक्षण कारण और उपचार 

Latest and Breaking News on NDTV

कृष्ण सारिवा के फायदे- (Krishnasaariva Ke Fayde)

सुश्रुत संहिता के अनुसार, यह ज्वर (बुखार), जलन, और विष-विकारों के उपचार में उपयोगी माना गया है, साथ ही यह त्वचा संबंधी समस्याओं, जैसे दाद, खुजली, कुष्ठ रोग और अन्य चर्म रोगों के इलाज में बहुत प्रभावी है. यह त्वचा के इंफ्लेमेशन को कम करने में मददगार है. आप इसका चूर्ण बनाकर लेप भी लगा सकते हैं. इसकी सूखी जड़ का चूर्ण बनाकर त्रिफला के साथ या शहद के साथ लिया जा सकता है, खासकर त्वचा रोगों के लिए.

बवासीर से लड़ने में भी कृष्ण सारिवा आपके काम आ सकता है. इसकी जड़ से बना चूर्ण आप दही या छाछ के साथ सेवन करें. ऐसा करने से बवासीर में लाभ मिल सकता है. हालांकि, इसका उपयोग करने से पहले एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. इसके अलावा, यह मूत्र संबंधी समस्याओं, गले की सूजन, आंखों के रोगों और श्वेत प्रदर (ल्यूकोरिया) जैसी बीमारियों में भी लाभ पहुंचाता है. हालांकि कृष्ण सारिवा के कई फायदे हैं, लेकिन इसका उपयोग हमेशा सीमित मात्रा में या किसी विशेषज्ञ की सलाह पर ही करना चाहिए. खासकर गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए.

Watch Video: मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | How to Lose Weight | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Get Rid Of These Health Problems If You Consume Krishnasaariva, Krishnasaariva Ke Fayde, Krishnasaariva Benefits, Krishnasaariva Health Benefits, Krishnasaariva Benefits Hindi, Krishnasaariva For Health, Who Should Consume Krishnasaariva
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com