भिंडी का पानी पीने निकल जाती है शरीर में जमा सारी गंदगी बाहर? न्यूट्रिशनिष्ट से जानिए फायदे और नुकसान

Bhindi Ka Pani: भिंडी का पानी शरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मददगार है. इसका दावा न्यूट्रिशनिष्ट एबोनी सिएरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में किया. यहां जानिए भिंडी का पानी पीने के फायदे और नुकसान.

Benefits of Lady Finger Water: बॉडी डिटॉक्स करने के कई तरीके हैं.

Okra Water For Detox: आजकल के फिटनेस ट्रेंड में हर कोई चाहता है कि बॉडी को डिटॉक्स किया जाय, वह भी आसान तरीके से. बढ़ते अनहेल्दी खानपान से शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए लोग तरह-तरह के हैक्स अपनाते हैं. बॉडी डिटॉक्स करने के कई तरीके हैं, जिनमें कुछ घरेलू उपाय तो कुछ दवाओं के सेवन से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं. क्या आप जानते हैं कि बॉडी डिटॉक्स करने का सबसे पॉपुलर और आसान घरेलू तरीका एक और भी जिसे लोग सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं. हालांकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है. वही है भिंडी का पानी. क्या आप जानते हैं कि भिंडी का पानी पीना भी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है? हाल ही में कई न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने इंस्टाग्राम पर इसकी खूब चर्चा की है. चलिए जानते हैं कि भिंडी के पानी से क्या होता है, इसके फायदे और नुकसान क्या हैं.

भिंडी का पानी क्या है?

भिंडी का पानी एक घरेलू नुस्खा है जिसमें ताजी भिंडी को रातभर पानी में भिगोकर रखा जाता है. सुबह उस पानी को छानकर खाली पेट पी लिया जाता है. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों में लोकप्रिय हो रहा है जो डायबिटीज, पाचन की समस्या या वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं. न्यूट्रिशनिस्ट एबोनी सिएरा ने इंस्टाग्राम पर एक रील में बताया कि भिंडी का पानी संपूर्ण हेल्थ को बेहतर बना सकता है.

भिंडी के पानी के फायदे (Benefits of Okra Water)

1. डायबिटीज में मददगार

भिंडी में इंसुलिन जैसे गुण पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक नेचुरल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है.

2. पाचन को बेहतर बनाता है

भिंडी में घुलनशील फाइबर होता है जो पेट को साफ रखने और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है. यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है.

3. वजन घटाने में सहायक

इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती.

4. इम्यूनिटी बढ़ाता है

भिंडी का पानी विटामिन सी, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं.

5. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

भिंडी के पानी में मौजूद पोषक तत्व स्किन को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए भी जाने जाते हैं. 

भिंडी के पानी के नुकसान (Disadvantages of Okra Water)

बहुत ज्यादा सेवन से पेट खराब हो सकता है अगर आप रोजाना ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो इससे गैस, अपच या दस्त की समस्या हो सकती है.
एलर्जी की संभावना कुछ लोगों को भिंडी से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर रैशेज़ या खुजली हो सकती है.

ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है, डायबिटीज के मरीजों को डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर को बहुत तेजी से घटा सकता है.

भिंडी का पानी एक आसान और घरेलू उपाय है जो कई स्वास्थ्य लाभ दे सकता है. लेकिन, इसका सेवन सोच-समझकर और सीमित मात्रा में करना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

