Navratri 2026 Protein Rich Vrat Foods: व्रत में बार-बार लगती है भूख, डाइट में शामिल करें ये प्रोटीन रिच चीजें, दिनभर रहेंगे एनर्जेटिक

Navratri 2026 Protein Rich Vrat Foods: नवरात्रि का पर्व जहां आस्था, पूजा और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा होता है, वहीं यह शरीर के लिए भी एक तरह का नेचुरल डिटॉक्स माना जाता है. इन नौ दिनों में लोग अनाज छोड़कर फलाहार और व्रत का भोजन करते हैं. हालांकि कई बार सीमित खानपान के कारण शरीर में कमजोरी, थकान और बार-बार भूख लगने की समस्या होने लगती है. ऐसे में जरूरी है कि व्रत के दौरान सिर्फ पेट भरने के बजाय पोषण पर ध्यान दिया जाए. खासकर अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करते हैं, तो आप पूरे दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रह सकते हैं. सही फूड चॉइस आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है.

ड्राई फ्रूट्स से मिलेगी इंस्टेंट एनर्जी

मूंगफली, बादाम, काजू और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स प्रोटीन और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं. ये न सिर्फ शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं बल्कि बार-बार भूख लगने से भी बचाते हैं. इन्हें आप स्नैक के रूप में दिन में 2 से 3 बार खा सकते हैं और यात्रा के दौरान भी साथ रख सकते हैं.

दही और पनीर हैं बेस्ट ऑप्शन

दही और पनीर व्रत के दौरान बेहतरीन प्रोटीन सोर्स माने जाते हैं. दही पाचन को दुरुस्त रखता है और शरीर को ठंडक देता है, जबकि पनीर लंबे समय तक पेट भरा रखता है और शरीर को ताकत देता है. आप पनीर को हल्का भूनकर या सलाद में भी शामिल कर सकते हैं.

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कुट्टू और राजगिरा का आटा

कुट्टू और राजगिरा जैसे व्रत वाले आटे में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है. इनसे बनी रोटी, पराठा या चीला खाने से शरीर को जरूरी पोषण मिलता है और लंबे समय तक भूख नहीं लगती. यह व्रत में एक संतुलित विकल्प माना जाता है.

मखाना है हल्का लेकिन सुपरफूड

मखाना व्रत का एक बेहतरीन स्नैक है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है. इसे हल्का भूनकर या दूध के साथ खाया जा सकता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कमजोरी महसूस नहीं होती.

दूध और लस्सी को भी करें शामिल

व्रत के दौरान दूध, लस्सी या छाछ पीना भी फायदेमंद होता है. इनमें मौजूद प्रोटीन शरीर को मजबूत बनाता है और आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है. यह पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है.

अगर आप नवरात्रि के व्रत में सही और संतुलित डाइट अपनाते हैं, तो न सिर्फ भूख पर कंट्रोल रहेगा बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर बनी रहेगी. इसलिए इस बार व्रत में स्मार्ट फूड चॉइस करें और पूरे दिन खुद को एक्टिव और फिट रखें.

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(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)