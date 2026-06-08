Breaking News Live Updates:पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस में जबरदस्‍त भगदड़ मची है. विधायकों के बाद अब पार्टी के दो तिहाई लोकसभा सांसद अलग गुट बनाने की कोशिश में हैं. उनका दावा है कि असली टीएमसी हम ही हैं. उधर, दिल्ली में आज विपक्षी दलों का महाजुटान हुआ. दिल्ली के कॉस्टीट्यूशन क्लब में विपक्षी दलों की बैठक हुई. इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत 23 दलों के नेता शामिल हुए. बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सरकार के खिलाफ हमें एकजुटता दिखानी होगी. इस बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. अगले साल होने वाले यूपी समेत कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यह बैठक काफी अहम है. इधर पटना के चर्चित यूट्यूबर और शिक्षक खान सर कोचिंग गोलीकांड मामले में कानूनी संकट का सामना कर रहे हैं. वहीं ईरान और इजरायल के बीच फिर से जंग छिड़ चुकी है. देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े अपडेट जानने के लिए बने रहिए NDTV.in के साथ...

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