आज का सवाल: क्या नींद की कमी से वजन बढ़ता है? मोटापा बढ़ने के 5 हैरान करने वाले कारण

Vajan Badhne Ke Karan: यहां हम आपको बताएंगे कि नींद की कमी कैसे वजन बढ़ाती है और साथ ही मोटापा बढ़ने के 5 ऐसे कारण जो आमतौर पर लोग नजरअंदाज कर देते हैं.

आज का सवाल: क्या नींद की कमी से वजन बढ़ता है? मोटापा बढ़ने के 5 हैरान करने वाले कारण
Motapa Badhne Ke Karan: नींद की कमी जैसे कई कारण बढ़ाते हैं नींद की कमी.

Motapa Badhne Ke Karan: आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग काम, सोशल मीडिया और तनाव के चलते नींद को नज़रअंदाज कर देते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं, मोटापा भी बढ़ा सकती है? रिसर्च और हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अधूरी नींद शरीर के हार्मोनल संतुलन को बिगाड़ देती है, जिससे भूख बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है. यहां हम आपको बताएंगे कि नींद की कमी कैसे वजन बढ़ाती है और साथ ही मोटापा बढ़ने के 5 ऐसे कारण जो आमतौर पर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं.

नींद की कमी से वजन बढ़ता है? 

जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो शरीर में घ्रेलिन नामक हार्मोन बढ़ता है जो भूख को बढ़ाता है. वहीं लेप्टिन नामक हार्मोन, जो पेट भरने का संकेत देता है, कम हो जाता है. इससे आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं और शरीर फैट स्टोर करने लगता है. नींद की कमी से इंसुलिन रेसिस्टेंस भी बढ़ती है, जिससे शरीर में शुगर और फैट जमा होने लगता है.

मोटापा बढ़ने के 5 चौंकाने वाले कारण (5 Surprising Reasons for Obesity)

1. नींद की कमी

कम नींद लेने से भूख बढ़ती है और बॉडी फैट बर्न करने की क्षमता घटती है. देर रात तक जागना और स्क्रीन टाइम बढ़ाना इस समस्या को और गंभीर बना देता है.

2. तनाव और चिंता

तनाव में शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो फैट स्टोर करने में मदद करता है. खासकर पेट के आसपास, तनाव में लोग अक्सर ज्यादा खाते हैं, जिसे इमोशनल ईटिंग कहते हैं.

3. बहुत कम खाना या डाइटिंग

कई लोग वजन घटाने के लिए खाना बहुत कम कर देते हैं, जिससे शरीर स्टार्वेशन मोड में चला जाता है. इससे मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और शरीर हर कैलोरी को फैट में बदलने लगता है.

4. मीठे और प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा सेवन

पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट और मिठाइयों में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और ट्रांस फैट होता है जो वजन तेजी से बढ़ाता है, ये चीजें शरीर को तृप्त नहीं करतीं, जिससे बार-बार भूख लगती है.

5. बैठे-बैठे काम करना

दिनभर कुर्सी पर बैठकर काम करना, टीवी देखना या मोबाइल चलाना शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता को कम करता है. बिना एक्सरसाइज के शरीर में फैट जमा होता रहता है.

मोटापा रोकने के लिए क्या करें? (What To Do to Prevent Obesity?)

  • रोजाना कम से कम 7–8 घंटे की नींद लें.
  • तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन करें.
  • बैलेंस डाइट लें और फिजिकल एक्टिविटी को रूटीन में शामिल करें.
  • मीठे और पैक्ड फूड से दूरी बनाएं.
  • हर 1 घंटे में थोड़ा चलें या स्ट्रेच करें, खासकर अगर आप ऑफिस में काम करते हैं.

मोटापा सिर्फ खाने से नहीं, आपकी नींद, तनाव और लाइफस्टाइल से भी जुड़ा होता है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं, तो सिर्फ डाइट ही नहीं, अच्छी नींद और मानसिक शांति भी जरूरी है. आज से ही अपनी आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई धन नहीं!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

