रोज 15 दिन तक खजूर का पानी पीने से क्या होगा? जानें खजूर की तासीर गर्म है या ठंडी

Date Water Health Benefits: आजकल लोग हेल्थ के लिए ऐसे घरेलू नुस्खे खोज रहे हैं जो सस्ते हों, आसानी से मिल जाएं और लंबे समय तक शरीर को फायदा पहुंचाएं. इन्हीं देसी उपायों में से एक है खजूर का पानी. खजूर सदियों से ताकत और पोषण का प्रतीक माना जाता रहा है. आयुर्वेद में इसे बलवर्धक ड्राई फ्रूट कहा गया है. इसे नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी माना जाता है. लेकिन, अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि अगर कोई व्यक्ति रोज 15 दिन तक खजूर का पानी पीता है, तो क्या वाकई शरीर में कुछ बदलाव होते हैं? और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, खजूर की तासीर गर्म होती है या ठंडी? आइए, इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझते हैं.

खजूर का पानी क्या होता है और कैसे बनता है? | What Is Date Water and How is it Made?

खजूर का पानी बनाने के लिए 2–3 खजूर रातभर एक गिलास पानी में भिगो दें. सुबह खजूर को हाथ से मसल लें या हल्का ब्लेंड कर लें और वही पानी पी लें. इससे खजूर के पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और शरीर को आसानी से मिल जाते हैं.

रोज 15 दिन तक खजूर का पानी पीने से क्या होगा? | What Will Happen if You Drink Date Water Every Day For 15 Days?

1. शरीर में आएगी नेचुरल एनर्जी

खजूर में नेचुरल शुगर होती है, जो धीरे-धीरे एनर्जी देती है. 15 दिन तक खजूर का पानी पीने से दिनभर की थकान कम महसूस हो सकती है और कमजोरी दूर होती है.

2. पाचन तंत्र होगा बेहतर

खजूर फाइबर से भरपूर होता है, जो पेट की सफाई में मदद करता है. कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं धीरे-धीरे कम हो सकती हैं.

3. खून की कमी में सहायक

खजूर आयरन का अच्छा स्रोत माना जाता है. रेगुलर सेवन से शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल सपोर्ट हो सकता है, खासकर महिलाओं के लिए खजूर का पानी बेहतर काम कर सकता है.

4. हड्डियों को मिलती है मजबूती

खजूर के पानी में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मददगार साबित हो सकत हैं.

5. दिल की सेहत को सपोर्ट

खजूर का पानी कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने में मदद कर सकता है, जिससे हार्ट पर दबाव कम पड़ता है. ये पानी हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने में भी मददगार है.

Photo Credit: Canva

6. त्वचा और बालों में दिखता है असर

खजूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं. 15 दिन में स्किन हेल्दी और बाल मजबूत महसूस हो सकते हैं.

7. दुबले लोगों के लिए फायदेमंद

जो लोग हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए खजूर का पानी एक अच्छा विकल्प हो सकता है. आप पानी के साथ खजूर भी खा सकते हैं.

खजूर की तासीर गर्म है या ठंडी?

आयुर्वेद के अनुसार, खजूर की तासीर गर्म मानी जाती है. यही कारण है कि सर्दियों में इसका सेवन ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है. गर्म तासीर होने के कारण यह शरीर में अंदरूनी गर्मी बढ़ाता है और कमजोरी दूर करता है.

हालांकि गर्मी के मौसम में इसे सीमित मात्रा में और पानी में भिगोकर लेना बेहतर माना जाता है, ताकि शरीर पर ज्यादा गर्म असर न पड़े.

किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?

डायबिटीज के मरीज खजूर का पानी लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाले लोग सीमित मात्रा में सेवन करें.

रोज 2-3 खजूर से ज्यादा न लें.

अगर सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए, तो रोज 15 दिन तक खजूर का पानी पीना शरीर को अंदर से मजबूत, एनर्जेटिक बना सकता है. यह एक सरल, देसी और भरोसेमंद हेल्थ ड्रिंक है, जिसे रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में आसानी से शामिल किया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)