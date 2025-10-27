कबाड़ा निकालने के लिए कान में माचिस की तीली नहीं, ये 3 चीजें करें इस्तेमाल, अपने आप बाहर निकल आएगी गंदगी

Home Remedies For Ear Wax Removal | Kaan Saaf Karne Ke Gharelu Upay: अक्सर लोग कान का कबाड़ा साफ करने के लिए माचिस की तीली अंदर डालते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है. कान की गंदगी साफ करने के लिए घरेलू तरीके कई हैं, लेकिन हम सभी को ये देखना जरूरी है कि कौन सा तरीका कान को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि कान एक बहुत ही सेंसिटिव अंग है और किसी भी तरह की लापरवाही हमारी सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है.

सर्दियों में अक्सर लोग कान में खुजली या भारीपन महसूस करते हैं, जिसकी वजह होती है कान में जमा हुआ मैल या वैक्स. कई लोग इसे हटाने के लिए माचिस की तीली, हेयरपिन या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल करते हैं, जो बेहद खतरनाक हो सकता है. इससे कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है, सुनने की क्षमता कम हो सकती है या संक्रमण भी हो सकता है.

इसलिए जरूरी है कि कान की सफाई सही और सुरक्षित तरीकों से की जाए. यहां हम आपको बताएंगे तीन ऐसे घरेलू उपाय जो न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि बेहद असरदार भी हैं. इनसे कान की गंदगी धीरे-धीरे बाहर निकलती है और आपको राहत मिलती है.

कान में मैल क्यों बनता है? (Why Does Earwax Form in The Ears?)

कान में जो वैक्स बनता है, उसे मेडिकल भाषा में सेरुमेन कहते हैं. यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो कान को धूल, बैक्टीरिया और पानी से बचाने के लिए होती है. लेकिन, जब यह जरूरत से ज्यादा बनने लगे या बाहर न निकले, तो कान बंद लगने लगता है, सुनाई कम देता है और खुजली भी होती है.

कान की सफाई करने के आसान और कारगर घरेलू उपाय (Easy and Effective Home Remedies For Ear Cleaning)

1. गुनगुना नारियल तेल या ऑलिव ऑयल

कैसे करें इस्तेमाल: एक चम्मच तेल को हल्का गर्म करें (बहुत गर्म न करें). ड्रॉपर या कॉटन से 2–3 बूंदें कान में डालें और सिर को उस तरफ झुका लें ताकि तेल अंदर जाए.

फायदा: तेल वैक्स को नरम करता है, जिससे वह धीरे-धीरे बाहर निकल आता है. साथ ही यह संक्रमण से भी बचाता है.

सावधानी: तेल डालने के बाद 10 मिनट तक सिर को सीधा न करें. फिर हल्के से टिशू से बाहर निकली गंदगी साफ करें.

2. बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण

कैसे करें इस्तेमाल: आधा चम्मच बेकिंग सोडा को दो चम्मच पानी में मिलाएं. ड्रॉपर से 2 बूंदें कान में डालें.

फायदा: बेकिंग सोडा वैक्स को घोलने में मदद करता है और कान की सफाई को आसान बनाता है.

सावधानी: हफ्ते में एक बार से ज्यादा न करें. अगर जलन हो तो तुरंत बंद करें.

3. गुनगुना नमक पानी

कैसे करें इस्तेमाल: एक कप गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं. ड्रॉपर से 2–3 बूंदें कान में डालें.

फायदा: नमक पानी वैक्स को ढीला करता है और उसे बाहर निकालने में मदद करता है. यह एक नेचुरल एंटीसेप्टिक भी है.

सावधानी: कान में पानी डालने के बाद सिर को झुका कर रखें ताकि पानी बाहर आ सके.

क्या न करें?

माचिस की तीली, हेयरपिन, पेन या किसी नुकीली चीज से कान की सफाई न करें.

बार-बार कान में कुछ डालने से संक्रमण हो सकता है.

अगर कान में दर्द, सूजन या खून आ रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

कान की सेहत के लिए योग

अनुलोम-विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जैसे योगासन कान के अंदरूनी दबाव को संतुलित करते हैं.

इससे कान की सफाई प्राकृतिक रूप से होती रहती है और सुनने की क्षमता भी बेहतर होती है.

कान की सफाई एक संवेदनशील प्रक्रिया है. इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है ताकि कोई नुकसान न हो. ऊपर बताए गए घरेलू उपाय न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि असरदार भी हैं. इन्हें अपनाकर आप बिना किसी नुकसान के कान की गंदगी को बाहर निकाल सकते हैं और सर्दियों में भी साफ-सुथरे कान का आनंद ले सकते हैं.

